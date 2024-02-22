Официально: Hi-Fi RUSH, Sea of Thieves, Pentiment и Grounded – первые эксклюзивы Microsoft Xbox для PS4, PS5 и Switch

После многих дней ожидания Microsoft подтвердила слухи о выходе четырех ее эксклюзивных игр на PlayStation и Nintendo Switch. Как и предполагалось, это Pentiment, Hi-Fi RUSH, Grounded и Sea of Thieves.

Pentiment — действительно уникальная, одобренная критиками и отмеченная наградами сюжетная приключенческая игра от Obsidian Entertainment, с удивительным визуальным стилем, навеянным самой историей, выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch 22 февраля.

Hi-Fi RUSH — отмеченная наградами и любимая ритмичная экшн-игра, в которой мир синхронизируется с музыкой, от Tango Gameworks/Bethesda Softworks, выйдет на PlayStation 5 19 марта в полночь по UTC, с предзаказом цифровой версии с 22 февраля.

Grounded — кооперативная приключенческая игра на выживание, также от Obsidian Entertainment, которая уже получила 20 миллионов игроков, выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch 16 апреля. Перекрестная игра будет поддерживаться на Xbox, PlayStation, Nintendo Switch и ПК.

Sea of Thieves — приключенческая игра с общим миром от Rare, выйдет на PlayStation 5 30 апреля, а 22 февраля станет доступной для игроков PlayStation 5 в списке пожеланий. Игра с сообществом более 35 миллионов игроков со всего мира поддержит перекрестный режим для Xbox, PlayStation и ПК и позволит игрокам переживать эпические пиратские приключения с друзьями на большем количестве платформ.

Также компания подтвердила выход «в начале этого года» Senua’s Saga: Hellblade II, Avowed, Indiana Jones and the Great Circle «и многих других» на Xbox Series X|S, ПК, Xbox Cloud Gaming и в Xbox Game Pass.

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Главный конкурент, Sony, похоже, также считает более выгодным мультиплатформенное распространение игр и стремится сократить задержку между выпуском их на PlayStation и других платформах.

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