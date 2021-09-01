Pixel 6 приписывают поддержку 23 Вт беспроводной зарядки





Сентябрь наступил, а это значит, что вот-вот начнется осенняя волна презентаций. Многие компании подготовили новинки, но некоторые из них мы ждем с особым нетерпением, например смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Google уже показала дизайн устройств, теперь осталось дождаться официальных технических характеристик.

Впрочем, о некоторых параметрах смартфонов можно догадаться исходя из утечек, которые появляются в сети. В частности, ресурс Android Police опубликовал информацию одного из американских ритейлеров, где говорится о новой беспроводной док-станции Pixel Stand, которая имеет мощность 23 Вт.

Сообщается, что один из крупных операторов в США уже начал поставлять аксессуары для линейки Pixel 6. Одним из них как раз и должна быть новая беспроводная док-станция Pixel Stand. Если в описании не допущена ошибка, то смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro смогут предложить более мощную беспроводную зарядку, чем предыдущее поколение Pixel (10 Вт) и конкуренты в лице iPhone 12 (15 Вт) и Samsung Galaxy S21 / Z Fold3 (15 Вт). Впрочем, до OnePlus с ее 50 Вт беспроводной зарядкой еще далеко.

К слову, анонс линейки Pixel 6 ожидается 13 сентября, за день до предполагаемой даты презентации Apple. Теперь же появилась информация, что смартфоны поступят в продажу лишь 28 октября (предзаказ откроется 19 октября). Поэтому вполне вероятно, что мероприятие от Google все же состоится в октябре, ближе к релизу устройств.

Источник: Android Police