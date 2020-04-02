Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite оценили в $350

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Модельный ряд планшетов компании Samsung пополнился новым устройством под названием Galaxy Tab S6 Lite. Это устройство уже доступно для заказа на некоторых зарубежных площадках, но его окончательные характеристики всё ещё не до конца известны.

Новинка оснащена 10,4-дюймовым дисплеем (хотя некоторые источники упоминают 10,1-дюймовый экран) с разрешением 2000х1000 точек (хотя предыдущие утечки говорили о разрешении 2000х1200 точек). На торговой площадке B&H ситуация выглядит и вовсе комично. В заголовке товара говорится о 10,1-дюймовом дисплее, а при перечислении ключевых особенностей продукта на той же странице уже говорится о 10,4-дюймовой панели.

Новый планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite содержит 8-ядерный процессор Samsung Exynos 9610. Но и эта характеристика не является официально подтверждённой, так как в некоторых утечках фигурировал чипсет Exynos 9611, применяющийся в новых смартфонах Galaxy A51 и Galaxy M31.

Из того, что известно почти наверняка – это доступная память. Устройство несёт на борту 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Также на сайте B&H указана цена Galaxy Tab S6 Lite – $349,99. Фактические продажи должны начаться «скоро».

Источник: gsmarena