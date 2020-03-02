Дешевле ожидаемого. В Украине стартовали предзаказы на потенциальный бестселлер Samsung Galaxy M31

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Как и было запланировано, 2 марта в Украине стартовал прием предварительных заказов на долгожданный бюджетный смартфон Samsung Galaxy M31, являющийся прямым наследником прошлогоднего монстра автономности Galaxy M30s. Его официальная презентация в Индии состоялась в прошлый вторник, но украинские ритейлеры слили все данные о новинке за неделю до этого.

Заказать смартфон Samsung Galaxy M31 можно за 6999 грн (6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти), выбрав из трех вариантов цвета корпуса — черный, синий и красный. Без оформления предварительного заказа смартфон обойдется несколько дороже — 7 499 грн. Все, кто оформят предварительный заказ, получат свои смартфоны 10 марта. В тот же день устройство появится на прилавках магазинов в свободной продаже. По сравнению прошлогодним Galaxy M30s, новая модель получила больше памяти, улучшенную камеру и свежую оболочку OneUI 2 на основе Android 10 прямо из коробки.

Ознакомиться с подробными характеристиками устройства вы можете в нашей предыдущей заметке.