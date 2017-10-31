PlayStation Paris Games Week 2017: 10 самых интересных анонсов игр

В рамках Paris Games Week 2017 компания Sony анонсировала выход ряда новых игр для PS4 и PlayStation VR. В большинстве случаев речь шла об играх, запланированных на 2018 год и позже. Остановимся вкратце на самых интересных проектах.

Ghost of Tsushima — приключенческий экшен с открытым миром, действие которого разворачивается в средневековой Японии. Сроки выхода пока не называются.

Spelunky 2 — продолжение аркадных приключений, начатых в достаточно популярной инди-игре Spelunky. Подробности и сроки выхода пока не сообщаются.

Guacamelee 2 — приключенческий скроллер, в котором появились новые угрозы и новые умения для игрового персонажа. Выходи игры состоится «скоро».

The Gardens Between — это красочная головоломка о дружбе. Двое друзей попадают в странный мир, в котором им предстоит столкнуться с нереальными объектами и возможностью контроля течения времени. Релиз запланирован на следующий год.

Megalith — шутер в виртуальной реальности. Игрокам предстоит управлять могущественными титанами, которые сражаются за возможность стать ещё более сильными богами. Выход игры состоится в 2018 году для платформы PlayStation VR.

Final Fantasy XV: Episode Ignis — дополнение, действие которого разворачиваются одновременно с основной игрой и позволяет заполнить некоторые пробелы. Игрок сможет управлять катером и, вероятно, изучать новые рецепты. Выход этого эпизода состоится уже 13 декабря.

The Hong Kong Massacre — аркадный шутер с видом сверху. События игры разворачиваются в Гонконге, где главному герою предстоит уничтожить руководство преступной организации. Релиз запланирован на 2018 год.

Concrete Genie — приключенческая игра о подростке, который исследует мир, наполненный магией и монстрами. Спасаясь от хулиганов, он сам создаёт «живые пейзажи». Игра будет выпущена в следующем году.

Erica — проект на основе недавно анонсированной концепции PlayLink, которая позволяет управлять некоторыми играми при помощи смартфона. Erica – это драматическая история, в которой игрок сможет взаимодействовать с повествованием. О сроках релиза пока не сообщается.

Blood & Truth — динамичный шутер для PlayStation VR, действие которого развернется в Лондоне. Игроку предстоит в роли бойца элитного подразделения заняться спасением своей семьи от криминального босса. Игра основана на идеях проекта The Heist. Сроки выхода Blood & Truth пока не озвучиваются.

Источник: The Verge