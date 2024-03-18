Новости Кино 18.03.2024 в 15:53 comment views icon

Новый трейлер «Головоломки 2» — знакомимся с Тревожностью, Хандрой и Конфузом в продолжении оскароносного мультфильма Pixar

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Новый трейлер «Головоломки 2» — знакомимся с Тревожностью, Хандрой и Конфузом в продолжении оскароносного мультфильма Pixar

Disney и Pixar выпустят сиквел оскароносного анимационного фильма Пита Доктера, который рассказывал об 11-летней Райли и ее пяти эмоциях.

На этот раз к Радости, Печали, Отвращению, Страху и Гневу присоединятся несколько новых эмоций, символизируя переход девочки из детства в подростковый возраст.

«Главная контора в голове Райли сталкивается с внезапным выселением, чтобы освободить место для чего-то крайне неожиданного: новых Эмоций! Радость, Печаль, Гнев, Страх и Отвращение уже давно успешно работают вместе. Поэтому они не знают, что чувствовать, когда появляется Тревожность. И, похоже, она пришла не сама», — говорится в синопсисе.

Тревожность — это безудержная энергия, которая с энтузиазмом заботится о том, чтобы Райли была готова ко всем возможным негативным последствиям. Зависть, пусть и маленькая, но точно знает, чего хочет — она вечно завидует всему, что имеют другие, и не стесняется тосковать из-за этого. Хандра добавляет Райли идеальное количество подростковой апатии, когда чувствует, что ей это нужно, а Конфуз любит залечь на дно, что нелегко для этого коренастого парня с ярким румяным лицом.

«Головоломка» получила положительные отзывы критиков и зрителей и заработала $858 млн в мировом прокате, а на премии «Оскар» в 2016-м году ее отметили как лучший анимационный фильм. Продолжение мультфильма анонсировали в 2022 году на Disney D23 Expo.

Режиссером «Головоломки 2» выступает Келси Манн («Добрый динозавр»), а Мег Лефов, которая была соавтором сценария первой части, работает сценаристом.

В оригинале персонажей озвучивают Эми Полер («Индюки: Назад в будущее»), Филлис Смит («Офис»), Льюис Блэк («Рок Дог»), Майя Хоук («Очень странные дела»), Айо Эдебири («Медведь») и другие.

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Новий трейлер «Думками навиворіт 2» — знайомимось з Тривожністю, Хандрою та Конфузом у продовженні оскароносного мультфільму Pixar

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