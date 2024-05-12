«Фуриоза»: Аня Тейлор-Джой получила всего 30 строк диалога в приквеле «Безумного Макса», несмотря на главную роль

Зрителей на Каннском фестивале, где впервые будет показана лента «Фуриоза: Безумный Макс. Сага», может удивить небольшое количество диалогов. Главная героиня в исполнении Ани Тейлор-Джой произносит всего около 30 реплик.

Режиссер Джордж Миллер рассказал The Telegraph, что причина такого малого количества слов проста: события в фильме должны быть быстрыми. Миллер считает, что диалог его тормозит. Стоит отметить, что в фильме показан отрезок жизни Фуриозы продолжительностью более 15 лет.

Также режиссер рассказал о съемках оригинальной ленты «Безумный Макс» 1979 года. На момент завершения съемок он был уверен, что фильм провалился. Но когда в разных странах мира начали покупать фильм для показа, Миллер услышал много положительных отзывов.

«Это показали в Японии, и они сказали: «О, вы сняли фильм о самураях». Тогда в Скандинавии мы услышали, что они подумали, что это современный фильм о викингах. Во Франции сказали: «Это вестерн на колесах». Я вдруг понял, что то, что я считал очень австралийской историей, задело все виды универсальных архетипов и тем», — говорит режиссер.

Миллер снимал оригинальный «Безумный Макс» в партизанском стиле между сменами в больнице. «Мы не могли позволить себе перекрыть ни одну улицу, — вспоминает он, — поэтому мы просто ездили по Мельбурну, ища самые антиутопические места, которые только могли найти».

История фильма об автомобильной бойне, в которой персонаж Мела Гибсона, вступает в войну с преступными мотоциклистами, была вдохновлена постоянным потоком жертв ДТП, который Миллер лечил на своей ежедневной работе. Работая в доме друга в пригороде, Миллер провел почти год над окончательной версией ленты вместе с двумя редакторами и своим соавтором Байроном Кеннеди. Когда он закончил, он считал фильм провальным и был в отчаянии.

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Что режиссер чувствует, возвращаясь в этот мир почти через 50 лет после того, как он его создал? «Дело несколько изменилось, — говорит он. — «Тогда я чувствовал, что умею рассказывать истории. Теперь я пытаюсь понять, зачем мы вообще рассказываем истории. Я думаю, именно поэтому я все еще этим занимаюсь».

Премьера ленты «Фуриоза: Безумный Макс. Сага» состоится 24 мая.