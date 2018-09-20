По итогам 25 различных обзоров и более 330 тестов видеокарта GeForce RTX 2080 Ti обходит GTX 1080 Ti в среднем на 35%

Вчера NVIDIA сняла запрет на публикацию обзоров первых игровых видеокарт на архитектуре новой Turing — GeForce RTX 2080 и RTX 2080 Ti – и тематические ресурсы в едином порыве завалили сеть соответствующими материалами. Уже очень скоро у нас выйдет свой обзор, а пока предлагаем ознакомиться с результатами тестирования моделей с референсными частотами и вариантами Founders Edition, полученными зарубежными коллегами. Немецкий ресурс 3DCenter, сопоставив данные из 25 обзоров разных тематических ресурсов, создал таблицу, позволяющую получить более-менее полное представление о производительности новых карт «зеленых».

В качестве отправной точки для сравнения журналисты взяли результаты прошлогоднего флагмана GeForce GTX 1080 Ti. То есть, уровень производительности GeForce GTX 1080 Ti приняли за условные 100%. Для более наглядного сравнения в таблицу также внесли показатели Titan Xp и 1080, а также конкурирующего решения Radeon RX Vega 64. Собственно, вы можете увидеть все своими глазами в таблице ниже.

Получается, что по итогам 25 обзоров и более 300 тестов прирост производительности в паре GTX 1080 Ti/RTX 2080 Ti в среднем составляет 35%. Только одному ресурсу удалось получить 50%. Если же сравнивать результаты пары GTX 1080 Ti/RTX 2080, то прирост составляет скромные 6,5%.

Да, речь об усредненном показателе, и в отдельных приложениях результат наверняка буде выше. Но немного смущает то, насколько новые карты «зеленых», получившие аппаратное ускорение трассировки лучей, дороже старых. Напомним, GTX 1080 стартовала с $600, а GTX 1080 Ti — с $700, тогда как референсные RTX 2080 и RTX 2080 Ti оценены соответственно в $700 и $1000, а эталонные версии Founders Edition – на $100 и $200 дороже. Причем у нас цены еще выше: 19990, 26990 и 39990 гривен для RTX 2070, RTX 2080 и RTX 2080 Ti соответственно. Речь о рекомендованных украинских ценах.

Источник: 3DCenter