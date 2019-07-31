По слухам, обновленный смартфон Samsung Galaxy M20s получит батарею на 6000 мАч, а Samsung Galaxy A30s — тройную основную камеру





По слухам, компания Samsung собирается обновить свои линейки бюджетных смартфонов серий M и A еще до конца текущего года. Улучшенные характеристики и приставку «S» к обозначению должны получить модели Galaxy M10, Galaxy M20, Galaxy M30 и Galaxy M40, а также Galaxy A20s, Galaxy A30s и Galaxy A70s.

Ранее мы рассказывали о грядущих улучшениях модели Galaxy M30s, а теперь стало известно немного новой информации о Samsung Galaxy M20s. Самое заметное улучшение — новая батарея EB-BM207ABY с номинальной емкостью 5830 мАч и типичной емкостью 6000 мАч, что на 1000 мАч больше, чем у Samsung Galaxy M20, который и так не мог пожаловаться на недостаток емкости.

Ожидается, что новинка получит обозначение SM-M207 (оригинальная модель обозначена как аSM-M205). Других технических данных о ней пока нет, но скорее всего они будут не слишком значительно отличаться от первой модели с 6,3-дюймовым PLS-экраном, процессором Exynos 7904, ОЗУ 4 ГБ, хранилищем 32/64 ГБ и набором камер 8 Мп и 13 + 5 Мп.

Другая утечка указывает на то, что обновленный смартфон Samsung Galaxy A30s получит тройную основную камеру и фирменный дисплей Infinity-V, а не двойную камеру и экран Infinity-U, как у предшественника. Кодовое обозначение новинки — SM-A307FN.

Смартфон Samsung Galaxy A30 был представлен в феврале текущего года, он получил дисплей Super AMOLED типа Infinity-U с диагональю 6,4 дюйма и разрешением 1080х2340 пикселей. В качестве процессора используется фирменный чип Exynos 7885, память представлена в вариантах 3/32 ГБ и 4/64 ГБ, емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

Ранее Samsung подтвердила слияние серий Galaxy J и Galaxy A, закрыв таким образом сверхбюджетную линейку J.

Источник: Gizmochina (1, 2)