Samsung готовит четыре новых смартфона начального и среднего уровней: Galaxy M30s, Galaxy A20s, Galaxy A30s и Galaxy A70s





Samsung продолжает сыпать новыми смартфонами. Только на днях были представлены Galaxy A10e и Galaxy M40, как сейчас стало известно, что южнокорейский гигант готовит несколько новых моделей в рамках линеек Galaxy M и Galaxy A.

Как сообщает источник, в обозримом будущем Samsung представит улучшенную версию смартфона Galaxy M30, представленного в феврале. Устройство проходит под модельным номером SM-M307F, тогда как оригинальная модель имеет каталожный номер SM-M305F. Предполагается, что на рынок эта модель выйдет под именем Galaxy M30s, получит улучшенный набор камер и Android 9.0 Pie с оболочкой One UI 1.1. Увы, пока никаких подробностей на этот счет нет, так что об отличиях между моделями пока остается только гадать.

Потенциальный Galaxy M30s отнюдь не единственный смартфон Samsung, готовящийся к скорому выпуску. Одновременно южнокорейский гигант работает как минимум над тремя новыми моделями, относящимися к линейке Galaxy A: Galaxy A20s, Galaxy A30s и Galaxy A70s. Как несложно догадаться, они станут улучшенными версиями нынешних моделей Galaxy A20, Galaxy A30 и Galaxy A70. Отметим, что с добавлением вышеперечисленных трех моделей обновленная линейка Galaxy A 2019 года расширится до… 14 моделей (Galaxy A2 Core, A10e, A10, A20e, A20, A30, A40, A50, A60 и A70 и A80).

Остается добавить, что о модели Galaxy A70s мы впервые услышали в прошлом месяце. Она должна первой получить недавно анонсированный 64-мегапиксельный сенсор изображения ISOCELL Bright GW1. К слову, Xiaomi также работает над смартфоном с 64-мегапиксельной основной камерой, который должен выйти сразу после Galaxy A70s. Вероятнее всего, здесь речь о преемнике успешной модели Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой. Анонс Galaxy A70s ожидается осенью.

Источник: SamMobile