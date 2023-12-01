Новости Софт 01.12.2023 в 16:20 comment views icon

Поберегись, ChatGPT. Программа iA Writer научилась «отделять» человеческий текст от сгенерированного искусственным интеллектом

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Поберегись, ChatGPT. Программа iA Writer научилась «отделять» человеческий текст от сгенерированного искусственным интеллектом

Редактор для набора текста будет выделять разными цветами творения людей и машин.

Минималистическое мультиплатформенное приложение для набора текста в последней версии iA Writer 7 получает функцию авторства, которая разработана, чтобы отделить ваш собственный текст от созданного ИИ-программами, такими как ChatGPT.

Человеческий текст отображается черным цветом, в то время как для ИИ можно выбрать серый в настройках.

Начувайся, ChatGPT. Програма iA Writer навчилась «‎розділяти» людський текст від згенерованого штучним інтелектом

В собственном блоге компания представляет функцию, как свою философию использования сгенерированного текста на письме, и средство «партнерской» работы с ИИ, которое «заставит вас думать больше и писать лучше».

Хотя инструмент имеет автоматизированные элементы, в основном при использовании придется полагаться на собственную совесть — например, в тесте Джона Портера из The Verge программа распознала ИИ-текст, но для обозначения пришлось вручную выбрать принадлежность к ChatGPT.

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По сути, функция направлена не на выявление плагиата или создание водяных знаков на контенте, созданном искусственным интеллектом, а больше на то, чтобы предоставить создателям инструмент, чтобы увидеть иногда размытую границу между их собственными словами и напечатанными генеративным искусственным интеллектом.

В настоящее время функция авторства доступна только в программах iA Writer для Mac, iOS и iPadOS, но в будущем ее распространят на другие платформы, такие как Windows и Android. В то же время, компания опубликовала спецификации iA на Github и говорит, что открыта для работы с другими программами, чтобы превратить эту функцию в «идеальный» новый стандарт.

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