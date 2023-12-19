Почему украинские QA-тестировщики не могут найти работу в Америке и что делать, когда уже отправлено 2000 резюме?

Рынок IT-трудоустройства претерпел изменения: сегодня для айтишника получить желаемый оффер не так просто, как 3 года назад. Есть ли у украинского тестировщика шанс найти работу в Северной Америке?
Евгений Макаренко, бизнесмен, ІТiybr с 17-летним опытом и основатель учебного центра SkillUp, провел исследование рынка США и Канады и пообщался там с фокус-группами из украинских тестировщиков, которые находятся в поиске работы. Он подтверждает, что рынок, делится на тех, кто находит работу легко и на тех, кто не может найти работу и год, и больше.
Почему изменился рынок? Сегодня это рынок работодателя, то есть именно он имеет привилегии выбирать, а не кандидат, и найти работу действительно труднее. Неоднократно встречается ситуация, когда QA-инженер с 5+ годами опыта, чтобы получить 2-3 технических собеседования за полгода, отправляет от 300 до 2000 резюме (среди респондентов опроса встречаются и большие цифры). И это в то время, когда в Украине, просто обновив статус на сайте поиска работы, они получали множество предложений.
Почему нашим тестировщикам так сложно и реально ли найти работу сегодня? Или большинство успешных украинских IT-специалистов, уже через полгода будут вынуждены работать курьерами в Калифорнии?
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Погрузившись в рынок Северной Америки, очевидно, что вакансии есть, рынок нанимает. Но у украинских кандидатов действительно есть проблема. Большинство из них не может дойти до технического собеседования. Показатель количества техинтервью действительно впечатляет, у большинства он колеблется от 0,33 до 0,5 в месяц, за редким исключением достигает 1,2. То есть частой является ситуация с 1 техническим собеседованием на 3 месяца.
В чем заключается наибольшая сложность? Кандидаты не понимают различий рынка трудоустройства в Канаде, США, ЕС и Украине — это все совершенно разные рынки со своими правилами и особенностями.
4 проблемы, которые отдаляют украинцев от нового американского рабочего места:
- Неумение составлять правильное резюме. Американское резюме — это не украинский формат и даже не европейский. Кроме отсутствия фото и лишней личной информации, нужно понимать, что резюме не видят рекрутеры. Ваше резюме считывает ATS-система, и если она его пропускает, только тогда рекрутер может его открыть. Именно на этом этапе отпадает 95% кандидатов, особенно украинцев, которые к такому не привыкли.
- Большинство не умеет правильно указать свой визовый статус. Прибыв по визе CUAET или U4U, украинцы имеют право на работу в Канаде и США, однако большинство некорректно отвечает на вопрос о статусе и праве на работу, отталкивая рекрутеров.
- Непонимание американской корпоративной культуры. Cultural fit становится вторым препятствием на пути украинцев, когда с ними связался рекрутер. Соискатели часто допускают ошибки, которые заставляют рекрутера быстро с ними попрощаться.
- Следующая непривычная ситуация: автоматизированное интервью. Многие классные специалисты просто не готовы к прохождению интервью на камеру с AI роботом. Нервничают, не могут собраться и пройти такой вид собеседования.
Чтобы помочь избежать подобных проблем, Евгений Макаренко проводит бесплатный онлайн вебинар UAQA JOB OFFER WEEK. Присоединяйтесь по ссылке.
Радостная новость: когда украинский ITшник таки попадает на техническое собеседование, то с большой вероятностью он находит работу. В целом украинцев в Tech любят, навыки и опыт наших специалистов действительно крутые.
Что же нужно сделать со своим резюме, чтобы таки получить собеседование?
- Как мы уже упомянули, первый must have: формат резюме соответствует рынку и корректно проходит проверку ATS
- Обязательно надо затачивать резюме индивидуально под каждую вакансию
- Да, это можно делать вручную (но вспомним на секунду 2000 отправок резюме)
- Существует целый ряд ресурсов (в том числе различные AI) где можно загрузить резюме и описание вакансии, а ресурс сгенерирует резюме под вакансию
- Это может делать и ChatGPT
Как это все работает и как еще увеличить свои шансы в поиске хорошей работы?
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Имея более 3 000 часов опыта в коучинге трудоустройства и проведя свежее исследование рынка, Евгений Макаренко разработал систему из 25 шагов к трудоустройству для украинских QA тестировщиков в Канаде и США и уже помог получить свои офферы некоторым тестировщикам.
В течение недели Евгений Макаренко вместе с приглашенными экспертами проведет полезные онлайн-мероприятия для украинских QA-специалистов по нахождению лучшей работы в США и Канаде. От подготовки резюме и улучшения LinkedIn профиля до успешных кейсов и анализа рынка труда. Участники могут получить полезные знания от опытных специалистов, которые уже работают в крупных компаниях в США и Канаде. Это событие способствует повышению шансов на ускоренное получение Job Offer за рубежом в сфере тестирования.
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