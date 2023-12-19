Почему украинские QA-тестировщики не могут найти работу в Америке и что делать, когда уже отправлено 2000 резюме?

Рынок IT-трудоустройства претерпел изменения: сегодня для айтишника получить желаемый оффер не так просто, как 3 года назад. Есть ли у украинского тестировщика шанс найти работу в Северной Америке?

Евгений Макаренко, бизнесмен, ІТiybr с 17-летним опытом и основатель учебного центра SkillUp, провел исследование рынка США и Канады и пообщался там с фокус-группами из украинских тестировщиков, которые находятся в поиске работы. Он подтверждает, что рынок, делится на тех, кто находит работу легко и на тех, кто не может найти работу и год, и больше.

Почему изменился рынок? Сегодня это рынок работодателя, то есть именно он имеет привилегии выбирать, а не кандидат, и найти работу действительно труднее. Неоднократно встречается ситуация, когда QA-инженер с 5+ годами опыта, чтобы получить 2-3 технических собеседования за полгода, отправляет от 300 до 2000 резюме (среди респондентов опроса встречаются и большие цифры). И это в то время, когда в Украине, просто обновив статус на сайте поиска работы, они получали множество предложений.

Почему нашим тестировщикам так сложно и реально ли найти работу сегодня? Или большинство успешных украинских IT-специалистов, уже через полгода будут вынуждены работать курьерами в Калифорнии?

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Погрузившись в рынок Северной Америки, очевидно, что вакансии есть, рынок нанимает. Но у украинских кандидатов действительно есть проблема. Большинство из них не может дойти до технического собеседования. Показатель количества техинтервью действительно впечатляет, у большинства он колеблется от 0,33 до 0,5 в месяц, за редким исключением достигает 1,2. То есть частой является ситуация с 1 техническим собеседованием на 3 месяца.

В чем заключается наибольшая сложность? Кандидаты не понимают различий рынка трудоустройства в Канаде, США, ЕС и Украине — это все совершенно разные рынки со своими правилами и особенностями.

4 проблемы, которые отдаляют украинцев от нового американского рабочего места:

Неумение составлять правильное резюме. Американское резюме — это не украинский формат и даже не европейский. Кроме отсутствия фото и лишней личной информации, нужно понимать, что резюме не видят рекрутеры. Ваше резюме считывает ATS-система, и если она его пропускает, только тогда рекрутер может его открыть. Именно на этом этапе отпадает 95% кандидатов, особенно украинцев, которые к такому не привыкли. Большинство не умеет правильно указать свой визовый статус. Прибыв по визе CUAET или U4U, украинцы имеют право на работу в Канаде и США, однако большинство некорректно отвечает на вопрос о статусе и праве на работу, отталкивая рекрутеров. Непонимание американской корпоративной культуры. Cultural fit становится вторым препятствием на пути украинцев, когда с ними связался рекрутер. Соискатели часто допускают ошибки, которые заставляют рекрутера быстро с ними попрощаться. Следующая непривычная ситуация: автоматизированное интервью. Многие классные специалисты просто не готовы к прохождению интервью на камеру с AI роботом. Нервничают, не могут собраться и пройти такой вид собеседования.

Чтобы помочь избежать подобных проблем, Евгений Макаренко проводит бесплатный онлайн вебинар UAQA JOB OFFER WEEK. Присоединяйтесь по ссылке.

Радостная новость: когда украинский ITшник таки попадает на техническое собеседование, то с большой вероятностью он находит работу. В целом украинцев в Tech любят, навыки и опыт наших специалистов действительно крутые.

Что же нужно сделать со своим резюме, чтобы таки получить собеседование?

Как мы уже упомянули, первый must have: формат резюме соответствует рынку и корректно проходит проверку ATS Обязательно надо затачивать резюме индивидуально под каждую вакансию

Да, это можно делать вручную (но вспомним на секунду 2000 отправок резюме)

Существует целый ряд ресурсов (в том числе различные AI) где можно загрузить резюме и описание вакансии, а ресурс сгенерирует резюме под вакансию

Это может делать и ChatGPT

Как это все работает и как еще увеличить свои шансы в поиске хорошей работы?

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Имея более 3 000 часов опыта в коучинге трудоустройства и проведя свежее исследование рынка, Евгений Макаренко разработал систему из 25 шагов к трудоустройству для украинских QA тестировщиков в Канаде и США и уже помог получить свои офферы некоторым тестировщикам.

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