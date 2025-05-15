Почти идеальный финал Итана Ханта: «Миссия невыполнима 8» стартовала с 86% на Rotten Tomatoes

За неделю до релиза восьмой части серии «Миссия невыполнима» с Томом Крузом профильные издания обнародовали свои первые рецензии и оценки — они не идеальны, а скорее средние, если учитывать предыдущие баллы франшизы.

Сейчас у «Миссия невыполнима 8» 86% на Rotten Tomatoes на основе 99 рецензий — выше, чем у первых трех частей серии, но существенно меньше, чем у других.

Критики высоко оценили трюки Круза и напряженный сюжет, но некоторые выразили смешанные чувства относительно странного баланса между ностальгией и отсутствием чувства завершения — фильм, напомним, продвигали, как финальную часть приключений Итана Ханта. Далее несколько прямых цитат:

«Фильм заслуживает того, чтобы войти в перечень лучших боевиков всех времен. И хотя это не лучшая часть, она является достойной данью всей серии», — Росс Бонайме, Collider.

«Если это будет последний раз, когда мы видим одну из самых интересных франшиз Голливуда за последние несколько десятилетий, то это будет разочаровывающее прощание с несколькими яркими моментами благодаря неутомимому главному актеру», — Дэвид Руни, Hollywood Reporter.

«В фильме «Последня расплата» есть несколько неоднозначных моментов, но, на мой взгляд, это самый захватывающий фильм в серии со времен «Протокола Фантома», потому что он находит новый способ сделать невозможное вдохновляющим. Вместо того чтобы обманывать нас резиновыми масками и цифровой иллюзией, фильм посвящен странным ситуациям, в которых Итан должен действовать за долю секунды», — Оуэн Глейберман, Variety

«Мой самый большой вывод из восьмого и, очевидно, не последнего фильма с Крузом в роли счастливчика, избранного судьбой, заключается в том, что он чрезвычайно трезв. «Последняя расплата» превращается в мелодраму всякий раз, когда есть история, которую нужно рассказать. Актерский состав, состоящий из знакомых лиц франшизы и эпизодических ролей новичков, шепотом пробирается сквозь уровни напряжения, характерные для мыльных опер. Почти каждый клочок диалога посвящен не чему иному, как концу всей жизни на планете», — Клинт Гейдж, IGN.

«»Последняя расплата» совсем не похожа на грандиозный финал. Кристофер МакКуорри и Том Круз не достигают своих амбиций, попадая в ловушки ностальгии и крайне бессмысленного сюжета», — Джеймс Престон Пул, Discussing Film

Оценки всех фильмов серии «Миссия невыполнима»

Название фильма Оценка критиков Оценка зрителей «Миссия невыполнима: Последствия» 98% 88% «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» 96% 94% «Миссия невозможна: Племя изгоев» 94% 87% «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» 94% 76% «Миссия невыполнима: Последня расплата» 86% Отсутствует «Миссия невыполнима 3» 71% 69% «Миссия невыполнима» 65% 71% «Миссия невыполнима 2» 57% 42%

Восьмая часть серии об Итане Ханте получила официальное название «Миссия невыполнима: Последняя расплата» / Mission Impossible: The Final Reckoning и дату премьеры, назначенную на 22 мая 2025 года (в Украине). По сюжету Хант ожидаемо должен спасти мир: на этот раз от опасной программы с ИИ под названием The Entity, которая, кажется, предвидит каждый шаг главного героя и может привести к катастрофе, если попадет во вражеские руки. Также персонаж сталкивается с давним врагом из прошлого, по имени Габриэль (Эсай Моралес).

Кроме Круза и Моралеса, в актерский состав «Миссия невыполнима 8» вошли Саймон Пегг, Виен Реймс, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Пом Клементьефф, Шей Вигем, Генри Черни, Грег Тарзан Дэвис, Мариэла Гаррига и Индира Варма. Среди новичков: Ханна Веддингем, Джанет Мактир, Холт Маккаллани, Кэти О’Брайан, Ник Офферман и Трамелл Тиллман.