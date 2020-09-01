Анонсирован чипсет Snapdragon 732G: прирост производительности GPU на 15%, прирост частоты CPU на 100 МГц
Чипсет Snapdragon 730G зарекомендовал себя в качестве популярного решения для смартфонов среднего уровня. Он использовался в составе таких моделей, как Pixel 4a, Poco X2 и Mi Note 10 Pro. Теперь же производителям гаджетов предлагается новый мобильный процессор Snapdragon 732G, которые обеспечивает некоторый прирост производительности по сравнению с предшественником.
Как и Snapdragon 730G, новинка изготавливается по нормам 8-нанометрового технологического процесса и содержит практически те же компоненты. Однако в случае Snapdragon 732G частота двух «больших» вычислительных ядер Kryo 470 повышена на 100 МГц и теперь достигает 2,3 ГГц. Графическое ядро Adreno 618 также было формировано, что позволило обеспечить прирост производительности на 15% по сравнению с тем же GPU Adreno 618 в процессоре Snapdragon 730G.
|Snapdragon 720G
|Snapdragon 730G
|Snapdragon 732G
|CPU (большие ядра)
|2x Kryo 465 @ 2,3 ГГц
|2x Kryo 470 @ 2,2 ГГц
|2x Kryo 470 @ 2,3 ГГц
|CPU (малые ядраs)
|6x Kryo 465 @ 1,8 ГГц
|6x Kryo 470 @ 1,8 ГГц
|GPU
|Adreno 618
|Adreno 618 + 15%
|Модем
|X15 (LTE: 800 Мбит/с загрузка, 150 Мбит/с отдача)
|Техпроцесс
|8 нм
|Зарядка
|QuickCharge 4
|QuickCharge 4+
Прочие характеристики не претерпели существенных изменений. Чипсет оснащён LTE модемом X15 и поддерживает беспроводную связь Wi-Fi 6. Поддержка стандарта Bluetooth улучшена до версии стандарта 5.1, хотя функции остались прежними, включая aptX Adaptive и TrueWireless Stereo Plus. Среди прочих поддерживаемых стандартов упоминаются Quick Charge 4+ и Vulkan 1.1. Интегрированный цифровой сигнальный процессор обеспечивает возможность записи видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду. Также поддерживаются технологии HDR10 и HLG, сжатие в формате HEIF.
Выход готовых смартфонов на базе нового чипсета Qualcomm Snapdragon 732G ожидается уже в скором времени.
Источник: gsmarena