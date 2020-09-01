Анонсирован чипсет Snapdragon 732G: прирост производительности GPU на 15%, прирост частоты CPU на 100 МГц

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Чипсет Snapdragon 730G зарекомендовал себя в качестве популярного решения для смартфонов среднего уровня. Он использовался в составе таких моделей, как Pixel 4a, Poco X2 и Mi Note 10 Pro. Теперь же производителям гаджетов предлагается новый мобильный процессор Snapdragon 732G, которые обеспечивает некоторый прирост производительности по сравнению с предшественником.

Как и Snapdragon 730G, новинка изготавливается по нормам 8-нанометрового технологического процесса и содержит практически те же компоненты. Однако в случае Snapdragon 732G частота двух «больших» вычислительных ядер Kryo 470 повышена на 100 МГц и теперь достигает 2,3 ГГц. Графическое ядро Adreno 618 также было формировано, что позволило обеспечить прирост производительности на 15% по сравнению с тем же GPU Adreno 618 в процессоре Snapdragon 730G.

Snapdragon 720G Snapdragon 730G Snapdragon 732G CPU (большие ядра) 2x Kryo 465 @ 2,3 ГГц 2x Kryo 470 @ 2,2 ГГц 2x Kryo 470 @ 2,3 ГГц CPU (малые ядраs) 6x Kryo 465 @ 1,8 ГГц 6x Kryo 470 @ 1,8 ГГц GPU Adreno 618 Adreno 618 + 15% Модем X15 (LTE: 800 Мбит/с загрузка, 150 Мбит/с отдача) Техпроцесс 8 нм Зарядка QuickCharge 4 QuickCharge 4+

Прочие характеристики не претерпели существенных изменений. Чипсет оснащён LTE модемом X15 и поддерживает беспроводную связь Wi-Fi 6. Поддержка стандарта Bluetooth улучшена до версии стандарта 5.1, хотя функции остались прежними, включая aptX Adaptive и TrueWireless Stereo Plus. Среди прочих поддерживаемых стандартов упоминаются Quick Charge 4+ и Vulkan 1.1. Интегрированный цифровой сигнальный процессор обеспечивает возможность записи видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду. Также поддерживаются технологии HDR10 и HLG, сжатие в формате HEIF.

Выход готовых смартфонов на базе нового чипсета Qualcomm Snapdragon 732G ожидается уже в скором времени.

Источник: gsmarena