AMD разрабатывает чип ARM Soundwave, также известно время выхода Zen 6 и PS6, — инсайдер

Раздел Технологии выходит при поддержке

Информатор сообщает, что устройства Microsoft Surface 2026 года получат чип AMD на ARM под кодовым названием Soundwave. А новая PS6 получит AMD Zen 6.

Ссылаясь на KeplerL2 NeoGAF, Сайт IT Home сообщает, что SoC AMD на архитектуре Arm Soundwave был разработан для следующей линейки Microsoft Surface. В настоящее время ноутбуки и планшеты Microsoft основаны на процессорах Qualcomm Snapdragon X, которые все еще имеют недостатки совместимости и производительности из-за эмуляции. Ожидается, что чип AMD будет иметь лучшую производительность в реальных приложениях, а GPU AMD Radeon будет лучше воспроизводить графику, чем ARM Mali.

По слухам, Soundwave создан на техпроцессе 3 нм. Сайт Tom’s Hardware добавляет, что новые чипы будут совместимы с сокетом FF5. Он придет на смену разъему FF3, в котором расположены APU Aerith/Sephiroth для Steam Deck.

Шаг AMD кажется логичным на фоне вероятного выхода вскоре процессора NVIDIA N1, разработанного с MediaTek. Успех Nintendo Switch на чипе «зеленых», раскрывает для AMD привлекательность рынка портативных консолей на ARM.

KeplerL2 также говорит, что процессорная архитектура AMD Zen 6 выйдет на год раньше, чем консоль Sony PlayStation 6. По предварительным данным, Zen 6 должен выйти в 2026 году, поэтому между PS5 и PS6 пройдет около 7 лет.

Раздел Технологии выходит при поддержке

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