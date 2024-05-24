Поддержи сбор на РЭБ для 130-го батальона ТРО

Напоминаем, что 14-го мая мы начали новый сбор и аукцион в рамках нашей инициативы «Аукцион возмездия» — собираем вместе с Благотворительным фондом «Свободные люди» на РЭБ для 130-го батальона ТрО.

Цель этого сбора — 120 000 грн.

Уже собрано 69 000 грн, соответственно, осталось собрать не так много — 51 000 грн!

Один из боевых случаев 130-го батальона Однажды минометный расчет 130-го БтрО нес боевое дежурство в одной из посадок под Бахмутом. Вдруг бойцы заметили какое-то движение на «12 часов». Взяли наготове автоматы и дали команду прекратить движение и назвать себя. Нарушителем спокойствия оказался воин ВСУ из смежной бригады. Он, легко раненый, выходил с позиций и двигался на пункт эвакуации. Боец сказал, что видел в кустах «тяжелого трехсотого» и попросил оказать ему помощь. Указав на карте нужную точку, легкораненый продолжил свой путь, а минометчики связались со своим командиром. Получив «плюс», трое бойцов отправились на помощь раненому. Трехсотый оказался на месте и был действительно «тяжелым» — осколочные ранения правого бока и ноги. Бойцы оказали первую помощь, эвакуировали его на базу, стабилизировали и связались с подразделением бойца. В результате все закончилось хорошо. Как это было — можно посмотреть в видео, которое сняли сами воины. https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/An84rVbFklvNsWO-A4xCfnX7dMr1APmv88f9_iraB8rRiP4lSo3h2TqcC2qWRrYJkUHfXViA84tPHEVG9vAKX6Vm.mp4

Алгоритм аукциона

Аукцион в рамках сбора проходит с 14-го по 28 мая. В этот период пополните банк на любую сумму — тот, кто забросит больше всех, получит лот.

Лот этого аукциона — марка со знаменитым посылом «русского военного корабля» туда, где он позже и оказался, которую подписал морпех Грибов — тот, кто непосредственно и послал крейсер «Москва» во всем известном направлении.



Не забывайте, что поддержать сбор можно и без участия в аукционе. Даже небольшая сумма важна и приблизит нас к цели!

Реквизиты сбора

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/8AzzjBvT2

Карточка банки: 5375 4112 1324 2154