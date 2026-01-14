Подписка на "автопилот": Tesla прекращает одноразовую продажу FSD, с февраля — только $99/месяц

По словам Илона Маска, в следующем месяце Tesla прекратит одноразовую продажу системы Full Self-Driving (FSD) и перейдет исключительно на модель ежемесячной подписки.

Изменения вступят в силу 14 февраля. Ранее Tesla предлагала два варианта: единоразовую плату в размере $8000 при покупке авто или же ежемесячную подписку.

Tesla will stop selling FSD after Feb 14. FSD will only be available as a monthly subscription thereafter. — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2026

Несмотря на то, что Маск не предоставил никаких обоснований для перехода, как известно, уровень его компенсации в компании зависит от роста бизнеса. 10 млн активных подписок на FSD является одной из целей, которых Tesla должна достичь, чтобы ее генеральный директор получил дополнительные акции в рамках пакета оплаты труда, одобренного акционерами в ноябре. Эти и другие показатели, которые включают повышение рыночной капитализации, могут принести Илону акции на сумму около $1 трлн.

Tesla не раскрыла, сколько клиентов в настоящее время приобрели или ежемесячно подписываются на FSD. В начале 2025 года Макс признал проблемы с продуктом, когда его спросили, нужно ли будет компании модернизировать старые авто, оснащенные менее мощными вычислительными системами.

«Честный ответ заключается в том, что нам придется», — сказал Маск во время отчета о прибыли. «Это будет больно и сложно, но мы это сделаем. Сейчас я в некоторой степени рад, что не так много людей приобрели пакет FSD».

Tesla Full Self-Driving — это продвинутый пакет функций помощи водителю, позволяющий электромобилям самостоятельно ускоряться, тормозить, менять полосы, парковаться и т.д., однако требует постоянного надзора человека, который может перехватить управление. Система неоднократно попадала под суды и критику в том, что касается ее «ложной» рекламы или безопасности.

В 2025 году Национальное управление безопасности дорожного движения США начало расследование по 2,88 миллиона авто Tesla, оснащенных системой FSD, на основе более 50 отчетов о нарушении правил безопасности дорожного движения и серии аварий.

Между тем согласно Bloomberg, в прошлом году Tesla значительно отстала от китайской BYD по мировым поставкам электромобилей. Учитывая два подряд ежегодных спада продаж, Маск решил акцентировать работу компании на FSD, роботакси и человекоподобных роботах.