Подросток впал в депрессию после закрытия его Instagram-аккаунта с 1,2 млн подписчиков, который приносил доход $10 тыс. в месяц





На протяжении нескольких лет Роуэн Винч активно занимался развитием нескольких аккаунтов в социальной сети Instagram. Он искал в интернете мемы и публиковал их на своих страничках. Этому занятию он уделял очень много времени: утром сразу же после пробуждения, в автобусе по дороге в школу, на переменах, во время обеда, после школы и в любую свободную минуту. В результате, количество публикаций было большим – целью Роуэн было 100 постов в день.

Такая настойчивость была вознаграждена. Его аккаунты собирали большое количество подписчиков, включая даже знаменитостей и лидеров мнений. Наиболее популярный аккаунт @Zuccccccccccc, названный в честь главы Facebook Марка Цукерберга, насчитывал около 1,2 млн подписчиков. В некоторых других учётных записях количество подписчиков измерялось сотнями тысяч. Он стал популярной фигурой в онлайн-сообществе, основал свой собственный сервер Discord с более чем 33,6 тыс. участников и даже со своей девушкой познакомился через Instagram.

Вместе с популярностью к Роуэну Винчу пришёл и финансовый успех. Он размещал около 10 рекламных публикаций в день. Это могла быть прямая реклама, продвижение страниц сверстников и т.п. В результате, со своих страниц школьник имел доход около $10 тыс. в месяц и даже больше, чему могли бы позавидовать многие взрослые, занимающиеся развитием своей карьеры на протяжении многих лет. Это было не первая попытка зарабатывать через интернет, ранее он покупал и перепродавал с наценкой наклейки и одежду, занимался дропшиппингом. Но именно Instagram принёс ощутимый доход.

Благодаря своему хобби подросток смог самостоятельно покупать дорогие вещи, например, кроссовки Saint Laurent, iPhone XR, кошелёк Gucci. А в следующем году, когда он сможет получить водительские права, Роуэн планировал приобрести электромобиль Tesla.

«Я хочу иметь достаточно авторитета, чтобы меня узнавали, но я не хочу, чтобы на меня смотрели как на знаменитость. Я просто хочу быть в состоянии везде иметь связи, быть финансово обеспеченным и зарабатывать на том, что мне нравится делать», — пояснял Роуэн.

Всё было бы хорошо, но 26 июля 2019 года его жизнь резко изменилась – социальная сеть Instagram заблокировала учётную запись @Zuccccccccccc. Сначала Роуэн Винч подумал, что это ошибка, так как ошибочные блокировки случались и ранее. Но в этот раз всё было иначе. Instagram закрыла десятки популярных страниц с мемами без предупреждения или объяснения причин. Хотя менее популярные его аккаунты продолжают работать.

Сейчас, более чем через 3 месяца после блокировки, Роуэн Винч всё ещё ощущает последствия блокировки аккаунта и находится в депрессии.

«Многие из моих друзей думают, что я впал в депрессию, и я думаю, что это так», — сказал Роуэн. «Я чувствовал себя неуверенно во многом, например, как я выгляжу, поступаю и говорю. Я говорю намного меньше, чем раньше. Я намного менее уверен в себе. Потеря моего аккаунта — главная причина, по которой я так себя чувствую. С @Zuccccccccccc я чувствовал, что у меня есть цель и я делаю то, что принесло пользу многим людям, а теперь всё, что я чувствую — я просто чувствую себя потерянным».

Мать Роуэна считает, что он «не в здоровом состоянии». Родители пытались заставить его участвовать в офлайн-жизни. Они убеждали его устроиться на почасовую работу в магазине по продаже хот-догов недалеко от их дома, просто для социальной связи. Также они призывали подростка заняться любой внешкольной деятельностью, занятиями спортом или физической работой, «а не продажей чего-либо в интернете».

Но сам Роуэн Винч хочет и дальше развивать онлайн-бизнес. Он продолжает вести несколько аккаунтов в Instagram: личный с 8 публикациями и 60 тыс. подписчиков и две страницы с мемами, где насчитывается более 120 тыс. и немногим менее 200 тыс. подписчиков. Также Роуэн создал сервер Discord под названием The Fallen. В этом направлении он скооперировался с более чем 200 другими подростками, чьи мем-аккаунты также были деактивированы за последние 12 месяцев в рамках двух волн чистки. Кроме того, он завёл YouTube-канал, но подготовка материала для YouTube очень отличается от Instagram, потому на канале доступно всего 4 ролика.

Роуэна активно поддерживают его подписчики, и теперь подросток пытается восстановить утерянное.

Источник: nytimes