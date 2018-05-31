7-летний киевлянин прославился в Instagram и зарабатывает на рекламе до $1000 в месяц

На этой неделе в одном из сюжетов выпуска новостей на украинском телеканала ТСН рассказывали о новой инстаграм-знаменитости – юном киевлянине Арлене Хасапетяне. Ему только семь лет, он ходит в первый класс средней школы, но уже в месяц зарабатывает до $1000. Зарабатывает, как вы уже наверняка догадались, на рекламе.

Аккаунт в соцсети Instagram Арлену зарегистрировала в 2016 году его сестра – 18-летняя студентка филфака НаУКМА Мария, которая и занимается продвижением брата. Как известно, по правилам соцсети, пользоваться ею могут только лица, достигшие 13 лет. Так что, если кто-то пожалуется, то администрация вполне может заблокировать страничку.

На сегодняшний день на страничку школьника в Instagram подписаны почти 220 тыс. пользователей, причем количество подписчиков неуклонно растет. Публикации с Арленом набирают сотни тысяч просмотров, десятки тысяч лайков и сотни комментариев. По словам сестры, секрет популярности ее брата в детской непосредственности и «пухленьких щечках». Как бы там ни было, харизма или так удачно совпало, но мальчик пользуется популярностью.

Есть у Арлена и канал на YouTube, но он развивается не столь активно, как страница в Instagram.

По словам Марии, у Арлена немало рекламодателей, в основном – это интернет-магазины, рестораны и кафе. Последние предлагают мальчику продегустировать их блюда на камеру. Средняя цена рекламного поста у Арлена – 2000 грн, но за месяц ему максимально удавалось заработать $1000, рассказывает Мария. Это без учета продукции, которая достается в подарок в обмен на рекламу.

Источник: AIN и ТСН