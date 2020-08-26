Подтверждено: видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 содержат 12-контактный коннектор питания и до 24 ГБ памяти





Компания NVIDIA опубликовала видео, в котором подтверждается использование 12-контактного коннектора питания для видеокарт серии GeForce RTX 30. Причём, такое решение будет использоваться лишь на устройствах с референсным дизайном Founders Edition. Партнёры NVIDIA, судя по всему, будут выпускать видеокарты с привычными разъёмами питания.

Один 12-контактный коннектор питания будет занимать меньше места на плате, чем два традиционных 8-контактных коннеткора. Для этого разъёма не потребуется новый блок питания, так как он будет совместим с существующими 8-контактными кабелями питания (очевидно, при использовании переходника, о которым мы писали ранее, а сам переходник будет включаться в комплект поставки). NVIDIA также подтвердила, что видеокарты следующего поколения получат печатные платы неправильной формы. Слухи об этом циркулирую ещё с января.

В тизере также показан графический процессор, но сведений о его характеристиках пока нет. Также можно сделать вывод, что компоненты печатной платы расположены намного ближе друг к другу, чем у видеокарт NVIDIA предыдущего поколения.

Вместе с тем, благодаря источникам среди производителей, стали известны некоторые характеристики видеокарт серии GeForce RTX 30. Пока что подтверждены модели GeForce RTX 3090 и RTX 3080. Скорее всего, только эти версии будут представлены в рамках грядущего анонса, запланированного на 1 сентября (хотя по некоторым данным, также может быть «бумажно» анонсирована версия GeForce RTX 3070). Версия GeForce RTX 3080 Ti не упоминается (как минимум, на текущий момент). Вероятно, вместо неё будет представлена флагманская модель GeForce RTX 3090. Устройство получило 24 ГБ памяти GDDR6X. Такой же объём памяти доступен и в нынешней видеокарте TITAN RTX. Шина доступа к памяти для модели GeForce RTX 3090 является 384-битной.

Что касается видеокарты GeForce RTX 3080, то для неё подтверждена информация о наличии «всего лишь» 10 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6X с 320-битной шиной доступа. Столь большая разница в доступном объёме памяти между моделями GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 может говорить о вероятном появлении в будущем улучшенной модификации GeForce RTX 3080 SUPER, оснащённой 16 ГБ памяти. Отметим, ранее циркулировали слухи о выходе в серии GeForce RTX 30 видеокарты с 20 ГБ памяти, но на текущий момент не подтверждается информация о наличии такого устройства.

Источник: videocardz 1, 2, 3