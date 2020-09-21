Похоже, AMD получила лицензию на продолжение сотрудничества с Huawei, но по некоторым вопросам ещё существует неопределённость





На прошлой неделе вступили в силу новые ограничения в отношении компании Huawei, введённые Министерством торговли США. Санкции запрещают поставлять Huawei продукты, разработанные и произведённые с использованием программного или аппаратного обеспечения американского происхождения. При этом санкции не ограничиваются только американскими компаниями, а действуют и для иностранных компаний. В первую очередь, ограничения нацелены на блокирование доступа Huawei к передовым полупроводниковым компонентам, которые изготавливаются компаниями TSMC и Samsung Foundry.

При этом Huawei также не может покупать готовые процессоры у компаний MediaTek, Qualcomm или AMD. Считается, что эти санкции окажутся болезненными не только для Huawei, но и для поставщиков чипов. По предварительным оценкам, Qualcomm потеряет доступ к рынку ёмкостью $8 млрд, а чипмейкеры из Южной Кореи могут потерять доходы на сумму около $8,45 млрд. Единственный способ избежать столь существенных потерь – подать заявку в Министерство торговли на получение лицензии, которая позволила бы и далее поставлять свои продукты китайскому технологическому гиганту. Ведомство оценит заявку и определит, может ли эта продукция служить угрозой национальной безопасности США. Ряд компаний, включая MediaTek, Samsung и китайскую SMIC, подали заявки на получение таких лицензий от Министерства торговли.

В связи со сложившейся ситуацией, старший вице-президент и генеральный директор подразделения AMD Datacenter and Embedded Solutions Group Форрест Норрод прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он утверждает, что AMD практически не пострадает от этих санкций, и компания не ожидает серьёзных сбоев в своей текущей бизнес-деятельности. AMD также отмечает, что лицензии Министрества торговли позволят избежать потенциального значительного воздействия на бизнес.

«Судя по лицензиям, которые нам удалось получить, мы не ожидаем увидеть существенное влияние на наш бизнес в настоящее время ни от одного действия [ограничения США]», — заявил Форрест Норрод.

В некоторых устройствах Huawei, таких как ноутбуки Matebook, используются процессоры AMD. И, судя по словам руководства компании, AMD уже получила лицензию, которая позволит и далее поставлять чипы для китайского гиганта. Вместе с тем, компания не совсем уверена в том, какие продукты она сможет продавать и каким организациям. Последние санкции Министерства торговли затрагивают и ряд подразделений Huawei по всему миру, в том числе связанных связанные с облачным бизнесом.

Источник: wccftech