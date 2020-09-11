Анонсированы тонкие и лёгкие ноутбуки Huawei MateBook X и MateBook 14 с процессорами Intel и AMD, соответственно

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Компания Huawei подготовила к выпуску обновлённые тонкие и лёгкие ноутбуки Huawei MateBook X и Huawei MateBook 14. В первом случае используются процессоры Intel, а во втором – чипы AMD серии Ryzen 4000 H

Как заявляет производитель, 13-дюймовый ноутбук MateBook X весит 1 кг и имеет всего 13,6 мм в наиболее толстой части. Устройство позиционируется в качестве первого ноутбука, оснащённого 3K-дисплеем Infinite FullView Display с безрамочным дизайном. При этом дисплей является сенсорным. Конфигурация включает процессор Intel Core 10-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью 512 ГБ. В устройстве используется система рассеивания тепла, не требующая использования вентилятора. Тачпад стал на 26% больше по сравнению с предыдущим поколением. К тому же теперь он поддерживает технологию Huawei Free Touch, обеспечивающую тактильную обратную связь. Новая полноразмерная клавиатура оснащена ножничными переключателями, обеспечивающими 1,3-миллиметровый ход клавиш. Ноутбук оснащается двумя высокочастотными и двумя низкочастотными динамиками. MateBook X является первым ноутбуком Huawei, поддерживающим стандарт связи Wi-Fi 6.

Обновлённый ноутбук Huawei MateBook 14 содержит 14-дюймовый дисплей с разрешением 2K. Используемая панель обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB и сертифицирована Rheinland. В качестве опции может использоваться сенсорная панель. На выбор пользователей предлагаются конфигурации с процессорами AMD Ryzen R5 4600H или Ryzen R7 4800H, оперативной памятью объёмом 8 или 16 ГБ, твердотельным накопителем ёмкостью 256 или 512 ГБ. Новинка имеет толщину 15,9 мм и массу 1,49 кг.

Новые ноутбуки Huawei MateBook X и Huawei MateBook 14 поступят в продажу в следующих конфигурациях.