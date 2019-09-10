Polaroid Lab – принтер для печати фотографий со смартфона, требующий сфотографировать изображение с дисплея

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Компания Polaroid Originals анонсировала выпуск своего первого принтера под тогровой маркой Polaroid. Новинка под названием Polaroid Lab позволяет распечатывать фотографии, снятые на смартфон.

Polaroid Lab, по сути, является обновлением устройства Impossible Project Instant Lab, выпущенного 7 лет назад. Вместо того, чтобы передавать фотографии со смартфона на принтер через проводное или беспроводное соединение, аппарат сканирует изображение с дисплея смартфона. Фактически, он делает фотографию фотографии при помощи трёх объективов. Затем полученное изображение оптимизируется таким образом, чтобы оно выглядело, как будто снятое на плёнку. А уже после этого осуществляется печать фотографии. Принтер работает от встроенной батареи. Как заявляет производитель, одного заряда достаточно для месяца автономной работы. Подзарядка осуществляется через порт Micro USB.

Polaroid Lab может сканировать фотографии с дисплеев iPhone 6 и более новых моделей, а также с «большинства» Android-устройств. Для совместной работы с принтером дополнительно потребуется установить фирменное приложение Polaroid Originals. Оно позволяет редактировать экспозицию и осуществлять цветокоррекцию. Также есть опция разделить одно изображение на коллаж из 9 отдельных фрагментов. Но итоговый коллаж не будет бесшовным.

Принтер Polaroid Lab поступит в продажу ближе к концу года. Его цена составит $100.

Источник: The Verge