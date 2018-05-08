Полные характеристики игровой видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1180 (Volta)

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В базе данных веб-ресурса TechPowerUp, которому принадлежат эксклюзивные права на распространение популярной утилиты GPU-Z, появилась страничка с описанием подробных характеристик грядущей игровой видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1180. Сразу оговорим, это лишь предварительные данные о преемнике нынешней модели GTX 1080, хотя TechPowerUp определенно относится к тем ресурсам, которые заслуживают доверия.

Итак, основой GeForce GTX 1180 служит графический процессор GV104 на архитектуре Volta, рассчитанный на выпуск по нормам 12 нм. Его конфигурация будет включать 3584 ядра CUDA, 224 текстурных блока (TMU) и 64 блока рендеринга (ROP). Напомним, что у 16-нм GPU GTX 1080 нынешнего поколения Pascal в наличии 2560 ядер CUDA, 160 блоков TMU и 64 блока ROP. С другой стороны, у профессиональной NVIDIA Titan V, основанной на GPU GV100 (Volta), целых 5376 ядер CUDA. Правда, там и цена в $3000. Ожидается, что GeForce GTX 1180 будет стоить $599 в обычной версии и $699 в версии Founder’s.

Источник приводит и частотные характеристики. Базовая частота GeForce GTX 1180 равна 1405 МГц, повышенная — 1582 МГц. Память типа GDDR6, коей распаяно на плате 16 ГБ, работает на эффективной частоте 12 ГГц, что при ширине шины в 256 разрядов дает пропускную способность в 384 Гбайт/с.

Длина печатной платы GeForce GTX 1180 составляет 267 мм, а в корпусе ПК она (референсный вариант) будет занимать два соседних слота расширения. На монтажную планку выведены порты DisplayPort (x3) и HDMI. Карта потребует подключения двух разъемов (6+8) дополнительного питания. Показатель TDP якобы не превысит 200 Вт.

В целом, характеристики выглядят вполне правдоподобно. Но еще раз подчеркиваем, что это лишь предварительные данные и финальные спецификации могут отличаться.

Анонс нового поколения графических адаптеров NVIDIA ожидается в начале лета. Не исключено, что местом анонса станет выставка Computex 2018, которая стартует 5 июня. Но это еще нужно подтвердить.

Источник: TechPowerUp