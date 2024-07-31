Полиция США испытала смартфон Samsung Galaxy Flip как бодикам – опыт распространят на 25 отделов

Samsung рассказывает о применении смартфонов Galaxy Flip правоохранительными органами в качестве нательных камер. Внедрение сложных мобильных устройств было частью пилотной программы в полиции городов Кимберлинг и Индиан-Пойнт два года назад, чтобы проверить, как электроника может улучшить ежедневную работу.

По словам Samsung, это первый случай, когда сложное устройство использовалось полицией как бодикамера. После завершения пилотной программы еще два полицейских департамента согласились использовать Flip в качестве бодикамеры. Решения по результатам этих пилотных испытаний также будут распространяться на 25 отделений в пяти штатах.

Смартфоны Samsung Galaxy Flip были настроены в сотрудничестве с Visual Labs, компанией, которая перепрофилирует мобильные устройства для использования в качестве нательных и регистрационных камер. По словам Samsung, изменения, такие как перенастройка кнопки громкости для запуска камеры, имели целью облегчить и ускорить видеозапись в полевых условиях.

«Galaxy Flip дополнительно функционирует как цифровая камера, необходимая для съемки доказательств на месте преступления, диктофон для опроса свидетелей и метка персонала для отслеживания местонахождения офицера с помощью GPS».

Смартфон, конечно, также позволяет звонить по телефону, отправлять электронные письма и текстовые сообщения. Он может поддерживать другие функции, такие как компьютерная диспетчеризация, запросы к базам данных уголовного правосудия и даже режим рации, push-to-talk, которые ощутимо помогают в оперативной работе.

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Источники: Samsung, Engadget

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