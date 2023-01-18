Пользователь Reddit купил за $3 процессор AMD Ryzen 9 5900X с погнутыми ножками и починил его – всё работает, кроме встроенного звука

Человек с ником bogertonn приобрел 12-ядерный процессор Ryzen 9 5900X в одном из местных магазинов, торгующих возвращенными товарами Amazon. У чипа были погнутые контакты, что в большинстве случаев означает «мертвый» процессор. Он стоил $3 вместо привычных $349, и bogertonn решил попробовать.

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После аккуратной работы по выпрямлению ножек процессор действительно заработал, но без встроенного звука. Современные CPU для настольных ПК имеют сотни контактов – в некоторых случаях отсутствующий контакт не приведет к серьезной неисправности. В этом случае два отсутствующих контакта не имели важного значения для функциональности, но отвечали за звук Azalia HD.

Ножки на относительно новых процессорах AMD очень хрупкие, даже их выравнивание назад не гарантирует работоспособность, также они могут легко отвалиться. Их квалифицированный ремонт возможен только в профессиональном сервисе, где могут перепаять контакты. Чем дороже процессор – тем больше смысла в ремонте. Владелец чипа решил сам попробовать сам – и ему повезло, только эти два штифта были сломаны.

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В открытом доступе есть карта контактов процессоров AMD AM4 – это может помочь другим проверить, имеет ли отсутствующий контакт решающее значение для функциональности процессора, прежде чем пытаться выпрямить ножки.

В процессорах AMD Ryzen 7000 используются контактные площадки вместо ножек. Однако контакты, находящиеся в сокетах процессоров обоих главных игроков рынка, по-прежнему достаточно хрупкие.

Источник: VideoCardz