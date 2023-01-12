Ремонтный сервис в Германии выявил массовый дефект видеокарт AMD Radeon RX 6900 и 6800 – графический процессор оказался разрушенным

YouTube-канал KrisFix, освещающий работу германского профессионального сервиса по ремонту видеокарт, утверждает, что из 60 карт AMD Radeon RX 6900 и 6800, поступивших на ремонт в последние три недели, 48 имели серьезный дефект, делающий их неработоспособными.

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KrisFix снял видео с просьбой к сообществу поделиться информацией о проблеме. Опрос среди клиентов сервиса не выявил никакой закономерности, объединяющей все эти случаи, кроме использования последней версии драйвера AMD, выпущенного в декабре.

Однако характер повреждений, выявленных при разборе видеокарт, говорит о том, драйвер вряд ли причастен к проблеме – графические процессоры оказались полностью разрушенными. Дефект также не связан и с рабочей нагрузкой или интенсивностью использования этих карт – опрос не выявил какого-либо экстремального использования GPU.

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Странным кажется отсутствие других источников, сообщающих об аналогичных проблемах с Radeon RX 6900/6800. Похоже, подавляющее большинство пользователей не сталкивались с ними. Возможно, дефект связан с конкретной партией видеокарт или источником их поставки, хотя и такой закономерности не было выявлено в ходе опроса пользователей. Но всё же карты поступили в один и тот же сервис в Германии.

Источник: VideoCardz