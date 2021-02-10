Пользователи Apple Maps наконец получат возможность оставлять на карте отметки об опасностях, авариях, полиции и др.

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Новая версия мобильной операционной системы iOS 14.5 принесет обладателям смартфонов Apple целый ряд улучшений и нововведений, включая выбор альтернативных сервисов в качестве средства воспроизведения музыки по умолчанию, возможность разблокировки iPhone с помощью Apple Watch, поддержку контроллеров Xbox Series X и PlayStation 5 и др. Теперь же стало об еще одной новой возможности, которая касается пользователей карт Apple Maps.

Согласно данным энтузиастов, которые уже установили iOS 14.5 beta, в картах Apple Maps появилась возможность оставлять отметки о проблемах на дороге. Функция пользовательских отчетов уже давно используется в картах Google Maps и Waze, именно поэтому их довольно активно используют автомобилисты.

Версия уведомления для Google Maps

Чтобы оставить на карте Apple Maps отметку, необходимо нажать кнопку Report внизу главного окна и выбрать тип проблемы: авария, опасность, контроль скорости. То же самое можно сделать с помощью голосового помощника Siri — достаточно вызвать его привычным образом и произнести соответствующую фразу. После установки предупреждения карты оповещают пользователя об успешности данной операции.

Что немаловажно — функция пользовательских отметок также доступна в версии Apple Maps для автомобильной системы CarPlay.

Напомним, что с декабря прошлого года приложение Waze можно вынести на главный экран Apple CarPlay и более удобно следить за пробками и камерами видеофиксации.

Источник: The Verge