Бета-версия iOS 14.5 позволяет установить Spotify в качестве сервиса воспроизведения музыки по умолчанию для Siri

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Ранее мы уже рассказывали о некоторых новых функциях мобильной операционной системы iOS 14.5, например, возможности использовать Apple Watch для разблокировки iPhone и добавлении поддержки контроллеров Xbox Series X и PlayStation 5. Однако пользователи, установившие бета-версию iOS 14.5, рассказывают и о других новшествах.

Отмечается, что теперь у пользователей появилась возможность выбрать сторонние музыкальные сервисы при запросе Siri воспроизвести музыку. В частности, добавлена поддержка Spotify. Когда пользователь просит Siri воспроизвести песню на iOS 14.5, ему может быть предложено выбрать, какое приложение он хочет использовать для её воспроизведения.

Однако у некоторых пользователей эта функция работает немного иначе. После просьбы воспроизвести конкретную музыкальную композицию возникает запрос на доступ к данным пользователя в Spotify. После подтверждения все последующие запросы на воспроизведение музыка сразу же обрабатывались через Spotify без дополнительных вопросов.

Следует отметить, что на текущий момент данная функция находится в статусе ранней бета-версии. Потому её работа ещё может измениться. Более того, Apple может и вовсе удалить её из финальной версии iOS 14.5.

Источник: The Verge