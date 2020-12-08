Waze теперь можно вынести на главный экран Apple CarPlay (и удобно следить за пробками и камерами)





Если вы активно пользуетесь системой Apple CarPlay, то наверняка уже оценили панель управления Dashboard с виджетами различных приложений. Изначально главный экран системы поддерживал исключительно системные приложения Apple (и не отображал сторонние), что делало его полезным в первую очередь для апологетов «яблочной» экосистемы.

Постепенно Apple добавляла возможность вывести на Dashboard и другие приложения, включая Google Maps, что позволяло пользоваться более привычной навигацией. Проблем с альтернативными музыкальным системами было меньше, так как на главном экране CarPlay доступно приложение «Исполняется», которое позволяет быстро переключаться между треками и ставить их на паузу, даже если музыка запущена не в Apple Music, а в Youtube Music.

Одним из самых ожидаемых автолюбителями был запуск поддержки Dashboard навигационным приложением Waze, которое не только позволяет строить маршруты, но и показывает ситуацию с пробками, ремонтом дорог, происшествиями на дорогах и даже камерами системы автоматической фиксации нарушений ПДД (при приближении к такой камере воспроизводится голосовое уведомление). И вот наконец эта поддержка появилась, причем с первого же дня она доступна и в Украине.

Таким образом на основную часть Dashboard в левой части экрана можно вывести карту с пробками, а правая часть отводится для пошаговых инструкций маршрута и музыкального плеера. Подобного набора хватает в большинстве повседневных ситуаций на дороге, так что обязательно попробуйте этот вариант, если не использовали его ранее.

Напомним, что израильский стартап Waze был основан в 2008 году, а уже в 2013 году его выкупила Google за $1,1 млрд. Навигационный сервис компании позволяет отслеживать ситуацию на дорогах в режиме реального времени, прокладывать оптимальные маршруты, узнавать о расположении радаров скорости, получать информацию и предупреждать других пользователей об изменении дорожных условий, препятствиях, полиции, а также общаться с другими пользователями прямо на карте. С весны 2017 года приложение поддерживает украинский язык.

Источник: The Verge