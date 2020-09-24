Пользователи жалуются на вылеты игр в системах с разогнанными видеокартами GeForce RTX 3080





В сети всё в большем количестве встречаются жалобы владельцев видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 на аварийное завершение работы игр с последующим переходом на Рабочий стол системы. Такой проблеме подвержены модели партнёров, изначально разогнанные в заводских условиях.

Как свидетельствуют сообщения на различных форумах и социальных платформах, пользователи сталкиваются с вылетами игр при использовании видеокарт ZOTAC GeForce RTX 3080 Trinity, MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X OC, моделей MSI Gaming Trio и EVGA. Данная проблема явно широко распространена, но ещё слабо исследована. Она проявляется в определённой группе игр, когда повышенная частота GPU превышает порог в 2,0 ГГц. Как только частота видеочипа достигает этого уровня, игра вылетает на Рабочий стол. Пока неизвестно, что именно является причиной вылетов: проблемы с блоками питания, программная ошибка, излишне агрессивные настройки разгона карт партнёров или что-то иное. Официальных заявлений от производителей по этому поводу пока не поступало. Журналисты ресурса ComputerBase заявили, что они связались с производителями. При этом им не удалось воспроизвести сбой при использовании трёх видеокарт партнёров, имеющихся у них в наличии.

Пока что нет официального решения данной проблемы. Однако тем пользователям, которые сталкиваются с вылетами игр в системах с видеокартами GeForce RTX 3080, рекомендуется снизить частоту GPU на 50-100 МГц или снизить напряжение питания с помощью MSI Afterburner 4.6.3 Beta 2.

Источник: videocardz