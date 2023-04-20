Поможем купить авто скорой помощи для военных на нуле

К нам в редакцию поступил запрос на помощь от воинской части А 7278, защищающих нашу страну на Запорожском направлении. Военным медикам необходима карета скорой помощи. Сбор проводится вместе с волонтером Сергеем Севидовым.

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Сергей с первого дня войны по своей инициативе создал онлайн группу, чтобы искать людей нуждающихся в эвакуации из горячих точек. За менее чем неделю группа насчитывала более 2000 человек. Команда Сергея эвакуировала людей из Бучи, Ирпеня, Харькова и Киева, и за первые месяцы полномасштабной войны спасла более 10-11 тысяч жизней.

Сергей услышал об острой нехватке карет скорых помощей на фронте, и с этого дня начал перевозить авто на фронт для военных.

По словам Сергея: “У нас в стране огромная проблема со скорыми, поскольку такой вид транспорта для врага в приоритете. Автомобили часто попадает под обстрелы, его хватает ненадолго”.

В общем, команда уже приобрела и доставила в Украину три кареты скорой помощи. Эти авто каждый день спасают жизнь военных под Бахмутом и на Запорожском направлении.

Наша цель – собрать 405 000 грн на карету скорой помощи, которую доставят на Запорожское направление. Каждое авто закупается в Англии, волонтер утверждает, что это выходит в два раза дешевле чем покупать в других странах.

Помочь и отправить донат:

Ссылка на банку. Номер карты банки – 5375 4112 0507 3468

Благодарим за вашу поддержку и помощь. Со своей стороны обязуемся внимательно отслеживать ход сбора средств и обязательно отчитаемся по достижении цели.