Понеслась. MSI и Dell первыми анонсировали ноутбуки на базе новейших процессоров Intel Core 10-го поколения (Comet Lake)

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Только вчера компания Intel расширила 10-е поколение процессоров Core еще одной мобильной линейкой — 14-нанометровыми Comet Lake (напомним, первыми в начале месяца дебютировали 10-нанометровые Ice Lake) и производители мобильных ПК, не дожидаясь грядущей выставки IFA 2019, тут же принялись наперебой анонсировать новые мобильные ПК на их основе. В числе первых новые модели ноутбуков анонсировали MSI и Dell.

Компания MSI оснастит новейшими CPU Intel Comet Lake в том числе новые ультракомпактные ноутбуки Prestige и Modern, позиционируемые в качестве рабочего инструмента для людей творческих профессий. В рамках линейки Prestige на новых чипах выйдут 14-дюймовая и 15-дюймовая модели. Как отмечалось выше, это будут очень компактные и легкие модели (1,2 кг и 1,6 кг). Особенностью новинок станет высококачественный экран True Pixel с очень тонкими рамками (занимает 90% площади крышки) разрешением 4K UHD, который может откидываться на 180 градусов. Для экрана заявлен охват 100% цветового пространства AdobeRGB, заводская калибровка CalMAN и значение Delta-E<2 (параметр характеризует разницу между оригинальным и отображаемым цветовыми оттенками). Также упоминается эргономичный дизайн, включая приподнятую клавиатуру с увеличенным (1,5 мм) ходом клавиш.

Ноутбуки Prestige 14 и 15 оснащаются дискретными видеокартами NVIDIA GeForce GTX 16, беспроводными адаптерами Wi-Fi 6 и двумя портами Thunderbolt 3. Показатель автономности старшей модели Prestige 15 — впечатляющие 16 часов на одной зарядке, младшей Prestige 14 — 10 часов.

Модель Modern 14 получит компактный металлический корпус при массе всего 1,19 кг. Автономность этой модели будет на уровне Prestige 14.

Полноценных анонс новых ультракомпактых ноутбуков MSI Prestige и Modern на процессорах Intel Comet Lake состоится на грядущей выставке IFA 2019. Видимо, именно тогда станут известны подробные характеристики, цены и точные сроки начала продаж.

Переходя к Dell, американский производитель анонсировал обновление популярной ультракомпактной модели XPS 13 (вот наш обзор прошлогодней модели). Новый Dell XPS 13 (2019) получит процессоры Intel Comet Lake-U во всех конфигурациях: базовая версия за $899 построена на Intel Core i3-10110U (2/4, 2,1-3,7-4,1 ГГц, 4 МБ кэш-памяти L3), а топовая получил флагмана Intel Core i7-10710U (6/12, 1,1-3,9-4,7 ГГц, 12 МБ кэш-памяти L3), но выйдет только в октябре. Немного разочаровывает тот факт, что ноутбук остался на старой двухканальной памяти LPDDR3, хотя новые чипы Intel поддерживает более быструю память LPDDR4x.

В начале месяца Dell начала продажи обновленного ноутбука-трансформере Dell XPS 13 на процессорах Intel Ice Lake-U, предлагающемся по цене от $1000. Эта модель стала первым ноутбуком на CPU Intel Ice Lake-U, сертифицированным по программе Project Athena (реинкарнация инициативы Ultrabook).

Одновременно было объявлено, что некоторые модели ноутбуков Dell Inspiron и Vostro также вскоре переберутся на новые чипы Intel Core 10-го поколения. В частности, обновленные модели Inspiron 14 7000 и Inspiron 7000 (13-дюймовый ноутбук-трансформер) поступят в продажу с 1 октября по цене от $930 и $849 соответственно.

Dell Inspiron 13 7000 (слева) и Inspiron 14 7000 (справа)

Оба (Inspiron 14 7000 и Inspiron 7000) будут оснащаться процессорами Intel Comet Lake и практически одинаковые по части дизайна, но между ними есть несколько важных отличий. Гибридная модель класса 2-в-1 будет предлагаться в трех вариантах с экранами диагональю 13, 15 и 17 дюймов, причем два последние оснащаются новой памятью DDR4 и дискретным адаптером NVIDIA GeForce MX250 (в качестве опции). Но если нужна стильная модель с тонкими рамками и зарядкой посредством USB-C вместо проприетарного ЗУ с разъемом 4,5 мм, то стоит Inspiron 14 7000 определенно может показаться более привлекательным вариантом

Источник: techpowerup и The Verge