Попрощайтесь с WordPad. Microsoft удаляет устаревший текстовый редактор из Windows – после 30 лет работы

WordPad впервые появился в Windows 95, заменив Microsoft Write – однако исчезнет в следующем выпуске операционной системы.

Microsoft больше не обновляет WordPad и планирует удалить программу из будущих выпусков Windows – вместо этого пользователям будут рекомендовать текстовый процессор Word с большим количеством возможностей.

«WordPad больше не обновляется и будет удален в следующем выпуске Windows. Мы рекомендуем Word для форматированных текстовых документов, таких как .doc и .rtf и Блокнот для простых текстовых документов, таких как .txt». — говорится в сообщении службы поддержки, опубликованном Microsoft в пятницу.

За день до этого Microsoft анонсировала обновления для Блокнота – в частности, функции автосохранения и автоматического восстановления вкладок.

Что касается WordPad – то в него Microsoft добавила ленточный интерфейс Windows 7, но после небольшого редизайна Windows 8 у него не было никаких существенных дополнений. С 2020 года он поставлялся в качестве дополнительной функции – то есть его можно было удалить по желанию.

Текстового редактора не будет в будущем выпуске Windows – скорее всего версии Windows 12, которая выйдет в 2024 году с большим количеством функций на основе искусственного интеллекта. Ранее Microsoft прекратила работу голосового помощника Cortana, которую должен был заменить ИИ-ассистент Copilot.

Стоит упомянуть, что пользователи не всегда дают возможность Microsoft так просто удалить известные программы – например, в 2017 году после новостей о прекращении поддержки графического редактора Paint компании пришлось наоборот модернизировать программу и добавить ее в Windows Store.