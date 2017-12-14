Портрет украинского фрилансера 2017 года по версии сервиса Freelancehunt [инфографика]

Украинский фриланс-сервис Freelancehunt провел опрос среди своих пользователей, количество которых уже превысило 100 тыс. человек, и получил портрет современного украинского фрилансера, из которого можно узнать, где живут, как работают, и что думают о своей работе удаленные работники.

По данымм Freelancehunt.com большинство фрилансеров на этой платформе — 83,3% – предпочитают работать дома, несмотря на отвлекающие факторы — у некоторых из них есть семьи, дети, домашние животные. Есть и те, кто уходит работать в кафе — 2,1% и коворкинг — 0,6%. В офисе работают 7,2% — это уже довольно опытные фрилансеры, чаще всего работающие как ФОП.

Больше половины, а именно 58,2% исполнителей, любят домашних животных. Самые предпочитаемые представители домашней фауны — коты и кошки (30,8%), на втором месте собаки (17,3%), на третьем — рыбки и попугаи (9,1%). Есть среди фрилансеров и любители экзотики — менее 1% содержат земноводных и кур.

В собственном жилье проживает почти половина фрилансеров (48,9%). Из них в частном доме располагается 12,1%, остальные либо остаются с родственниками (22,8%), либо снимают квартиру (22,8%), комнату (4%) или дом (1,5%).

Есть мнение, что фрилансеры любят поспать. Статистика показала, что это действительно так: 39,8% — совы, и всего 11,8% жаворонки, остальные — готовы приспосабливаться к меняющемуся графику. Зачастую утренний сон является компенсацией — дело в том, что исполнителям довольно часто приходится заниматься творчеством ночью, однако почти треть фрилансеров — 28,5% категорически отказываются от ночных смен.

Вместе с тем планировать график фрилансерам сложно: 59,1% из них очень стараются составить расписание, но следовать ему практически не удается. К ним присоединяются ещё 12,7% опрашиваемых, которые понимают необходимость планирования, но так и не начинают его. Тем не менее, есть 16,3% исполнителей, всегда следующих графику, а еще 11,9% считают, что в этом совершенно нет необходимости.

Производительность исполнителей довольно высокая, редко кто затягивает выполнение проекта на месяц, три и более. 63% опрашиваемых выполняют проект меньше, чем за неделю; 21,9% — за две; 8,1% работают над проектом около месяца; и лишь малый процент исполнителей — 2,8% выполняет работу за три месяца и 2,1% до полугода.

Фрилансеры — люди, как правило, грамотные и образованные: 71,8% из них имеет высшее образование, а 3,4% — даже ученую степень. Лишь 15,9% имеют средне-специальное образование и 8,9% — среднее. Опытных исполнителей становится все больше, а новичков, которые пришли в сферу фриланса только в этом году, не так много — 22,4%. Тех, кто работает от 1 до 2-х лет — 17,2%, остальные выполняют заказы 5 лет и более.

Чаще всего фрилансеры работают в одиночку, но иногда не против стать частью команды. Фрилансеров-одиночек среди опрошенных — 76,9%, в небольшой группе из 2-3 человек работает 17,7% и всего 5,3% присоединяются к командам, где количество участников может быть от 4 и более. При этом абсолютное большинство фрилансеров (90,4%) никогда или редко обращаются к коллегам за помощью и лишь 9,6% пользуются услугами коллег по цеху — обычно при большой загрузке или получении масштабных проектов.

В ответах на вопрос, почему они выбрали фриланс, 49,9% респондентов ответили, что им нравится иметь свободный график, работать дома и самостоятельно планировать свое время. 39,3% — привлекает доход и отсутствие контроля начальника, 11,3% пришли во фриланс случайно и 0,5% пришли за поиском подходящей работы после увольнения, ухода в декрет или выхода на пенсию.

Для большей части исполнителей — 62,4% фриланс является основным доходом, и они не готовы вернуться в офис ради стабильной зарплаты, остальные воспринимают свою деятельность как подработку — временную или постоянную.

Источник: Freelancehunt