Новости Крипто 04.08.2025 comment views icon

После 12 лет британец прекратил поиски винчестера с 8 тыс. биткоинов, который случайно выбросил в мусорку

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новостей

После 12 лет британец прекратил поиски винчестера с 8 тыс. биткоинов, который случайно выбросил в мусорку

Вот и все. IT-инженер Джеймс Хауэллс из Ньюпорта прекратил 12-летние поиски жесткого диска с 8 тыс. биткоинов, который оказался на свалке в 2013 году. На тот момент содержимое харда оценивалось в $600 тыс., но стоимость биткоина росла с каждым годом. Сейчас 8 тыс. биткоинов стоят около $915 млн.

39-летний мужчина занялся майнингом в 2008 году, добывая от 400 до 800 BTC на ноутбуке Dell XPS. К 2009 году он был среди первых пяти майнеров биткоина. За несколько лет на ноутбуке накопилось более 32 кБ зашифрованных приватных ключей. И вот, по словам айтишника, его бывшая выбрасывала мусор и добавила туда и HDD.

Несмотря на многочисленные попытки, получить доступ и найти устройство так и не удалось. В конце концов Хауэллс пришел к выводу, что информацию на жестком диске уже невозможно восстановить.

HDD Хауэллса более 12 лет был похоронен под 25 000 кубическими метрами отходов на свалке Ньюпорта, во все времена года и разную погоду. По местным законам, все что на свалке — принадлежит городу. Несмотря на то, что Хауэллс пытался получить через суд доступ к мусорнику, даже выкупить его, ничего не получилось Свалку ликвидируют, а на его месте построят электростанцию.

Из хорошего: американская продюсерская компания под названием LEBUL приобрела эксклюзивные права на разработку и производство его истории. Также вышла игра One Man’s Trash от Jony Pazu Games, в которой надо копаться в мусоре в поисках криптовалюты.

Популярные новости

Фестиваль фризов от китайской Dark Souls — Wuchang: Fallen Feathers получила лишь 21% положительных отзывов в Steam
SEC одобрит альткоин-ETF уже осенью
Сюжет GTA 6 продлится 75 часов и завершится за пределами США, — инсайдер
Бойфренд украл у вдовы легендарного кантри-музыканта Джорджа Джонса XRP на $18 млн
Starlink готовит прорыв: спутники 3-го поколения с терабитной скоростью запустят в 2026 году
Ученые раскрыли тайну квантового туннелирования — это изменит индустрию полупроводников и квантовых компьютеров
Apple iPhone Fold: аналитик JPMorgan сообщил время выхода и цену
Финал сериала «Очень странные дела» — первый трейлер показал звезду «Терминатора» с намеком на эпическую битву с Векной
Эпизоды до 3-х часов? Создатель «Очень странных дел» отвечает на слухи о «диком» хронометраже пятого сезона
Samsung Exynos 2600 получит охладитель внутри чипа
Исследование: YouTube намеренно рекомендует веселые видео людям, которые смотрят политический контент
Процессоры AMD вытесняют Intel из Steamс долей 40%, видеокарты NVIDIA RTX 50 мощно врываются
Переобулись? Microsoft возвращает базовую цену игр до $70, за предзаказ The Outer Worlds 2 вернут «переплату»
Инженер-программист 6 месяцев работал в стартапе из тюрьмы — босс не знал, пока не предложил место в штате
Слишком хрупкие: процессоры Intel Raptor Lake не выдерживают жары в Европе
Поздно лег — цирроз печени. Ученые связали нерегулярный сон с 172 заболеваниями
ChatGPT прославлял Сатану и предоставил пользовательнице инструкции по «самоповреждению» для языческих ритуалов
Продажа катализаторов уже не та: ученые уменьшили количество платины в них и увеличили выход водорода
Sony анонсировала FlexStrike — первый официальный контроллер PlayStation для файтингов
Epic Games Store бесплатно отдает одну из самых высоко оцененных игр в 2025 году
OpenAI представила ChatGPT Agent, который захватит ваш компьютер и будет делать все за вас
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить