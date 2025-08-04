После 12 лет британец прекратил поиски винчестера с 8 тыс. биткоинов, который случайно выбросил в мусорку

Вот и все. IT-инженер Джеймс Хауэллс из Ньюпорта прекратил 12-летние поиски жесткого диска с 8 тыс. биткоинов, который оказался на свалке в 2013 году. На тот момент содержимое харда оценивалось в $600 тыс., но стоимость биткоина росла с каждым годом. Сейчас 8 тыс. биткоинов стоят около $915 млн.

39-летний мужчина занялся майнингом в 2008 году, добывая от 400 до 800 BTC на ноутбуке Dell XPS. К 2009 году он был среди первых пяти майнеров биткоина. За несколько лет на ноутбуке накопилось более 32 кБ зашифрованных приватных ключей. И вот, по словам айтишника, его бывшая выбрасывала мусор и добавила туда и HDD.

Несмотря на многочисленные попытки, получить доступ и найти устройство так и не удалось. В конце концов Хауэллс пришел к выводу, что информацию на жестком диске уже невозможно восстановить.

HDD Хауэллса более 12 лет был похоронен под 25 000 кубическими метрами отходов на свалке Ньюпорта, во все времена года и разную погоду. По местным законам, все что на свалке — принадлежит городу. Несмотря на то, что Хауэллс пытался получить через суд доступ к мусорнику, даже выкупить его, ничего не получилось Свалку ликвидируют, а на его месте построят электростанцию.

Из хорошего: американская продюсерская компания под названием LEBUL приобрела эксклюзивные права на разработку и производство его истории. Также вышла игра One Man’s Trash от Jony Pazu Games, в которой надо копаться в мусоре в поисках криптовалюты.