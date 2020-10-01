После Одессы и Киева прокат электросамокатов Kiwi запустился во Львове

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Сервис проката электросамокатов Kiwi запустился во Львове, который стал уже третьим городом Украины для данной платформы. Самокаты доступны в центре города в режиме 24/7, точные зоны действия сервиса можно проверить в мобильном приложении (Android и iOS).

Для начала поездки надо пополнить баланс и отсканировать QR-код самоката. После поездки индивидуальный электрический транспорт можно оставить в любой точке «зеленой зоны», где он не мешает пешеходам и автомобилям и сфотографировать для контроля.

Напомним, что сервис проката электросамокатов Kiwi запустился в Одессе в марте, а в Киеве — в сентябре текущего года.

Источник: Kiwi