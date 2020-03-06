В Одессе запустили автоматизированный прокат электросамокатов Kiwi, на этих выходных он также заработает в Киеве (тариф: 10 грн старт, 3 грн/мин)





В прошлое воскресенье в Одессе открыли автоматизированный прокат электросамокатов Kiwi, а уже на текущих выходных его обещают запустить в Киеве. В отличие от проката велосипедов электросамокаты не будут привязаны к определенным точкам-базам — их можно оставить в любой точке центра города, где они не мешают прохожим и автомобилям.

Для того, чтобы начать пользоваться сервисом шэринга, нужно скачать приложение в App Store (iOS) или Google Play (Android). Затем в нем нужно зарегистрироваться: указать свой номер мобильного, на который придет код подтверждения. Также понадобится пополнить свой счет, чтобы можно было взять самокат в аренду.

После этого можно начинать искать самокат поблизости. Местоположение всех свободных устройств будет указано на карте. Для разблокировки выбранного самоката нужно отсканировать QR-код на руле. За разблокировку электросамоката со счета снимут 10 гривен, дальше будут списывать по 3 гривны за каждую минуту использования.

Чтобы начать движение, нужно убрать подножку, оттолкнуться и нажать на рычаг справа на руле самоката. В конце пути надо отметить в приложении, что вы закончили свою поездку и сфотографировать самокат. Если передвинуть самокат после парковки, на нем сработает сигнализация.

В компании Kiwi отметили, что первый прокат самокатов Kiwi открыли именно в Одессе, потому что в городе уже тепло. В Киеве автоматизированный прокат появится на этих выходных, при этом постепенно его сделают доступным и в других городах Украины, но точные сроки пока не озвучиваются.

Напомним, что осенью прошлого года такси-сервис Bolt запустил в Киеве в тестовом режиме прокат электросамокатов Segway NineBot ES4, полноценный запуск запланирован на весну 2020 года.

Источник: Маяк, Kiwi