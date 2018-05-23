После почти 16 лет выжидания Украина наконец-то стала полноправным членом Международного бюро мер и весов

Украина присоединилась к Метрической конвенции и стала полноправным членом Международного бюро мер и весов (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM). Законопроект № 0181, выступающим свидетельством этого значимого для страны события, был принят на сегодняшнем заседании Верховной рады Украины – «За» проголосовали 232 народных избранника при 226 минимально необходимых.

Законопроект был разработан во исполнение соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Как сказано в пояснительной записке к документу, реализация закона увеличит спрос на услуги по калибровке на национальных эталонах Украины для стран Средней Азии и Кавказа и создаст новые возможности для получения прибыли.

Стоит отметить, что ассоциированным членом BIPM Украина была с 19 августа 2002 года, но только сейчас ратифицировала договор. Членство, в числе остального, дает право голосовать на заседаниях Генеральных конференциях по мерам и весам, созываемых раз в четыре года. Также Украина сможет приобрести платиново-иридиевый эталон килограмма по себестоимости и пользоваться услугами калибровки национальных эталонов.

На официальном сайте BIPM Украина пока все еще значится в списке ассоциированных членов организации. Видимо, изменения внесут в ближайшее время. На сегодняшний день в BIPM входят 60 стран (с Украиной), а еще 41 пока не ратифицировали договор о членстве и являются ассоциированными членами.

Бюро финансируется странами-участницами, сумма ежегодного взноса Украины на 2018-2020 годы – 56,3 тыс. евро. При этом от вступительного взноса в 56,3 тыс. евро нашу страну, которая 16 лет была ассоциированным членом (они тоже платят взносы), освободили.

Источник: BIPM и liga.net