После публикации результатов тестирования видеокарт GeForce RTX 2080 стоимость акций NVIDIA снизилась на 2,1%

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19 сентября NVIDIA сняла эмбарго на публикацию тестов производительности своих новых видеокарт GeForce RTX 2080 и RTX 2080 Ti на базе графической архитектуры Turing. И эти результаты порадовали далеко не всех.

В среднем, прирост производительности GeForce RTX 2080 Ti над GeForce GTX 1080 Ti составляет около 35%, а отрыв GeForce RTX 2080 от GeForce GTX 1080 Ti и вовсе находится на уровне 6,5%. При этом видеокарты нового поколения существенно прибавили в цене. Напомним, GTX 1080 стартовала с $600, а GTX 1080 Ti — с $700, тогда как референсные RTX 2080 и RTX 2080 Ti оценены соответственно в $700 и $1000, а эталонные версии Founders Edition – на $100 и $200 дороже.

Причём, разочарование новыми продуктами высказали не только технические обозреватели, но и биржевые аналитики. Так, аналитик компании Morgan Stanley Джозеф Мур написал клиентам, что прирост производительности в старых играх, не поддерживающих новые технологии (очевидно, речь идёт о трассировке лучей), оказался не столь существенным, как ожидалось. При этом рекомендации в обзорах оказались смешанными, учитывая возросшие ценовые показатели новых продуктов.

В отчёте Morgan Stanley высказывается удивление тому факту, что GeForce RTX 2080 оказалась лишь немного лучше GeForce GTX 1080 Ti, которая доступна на рынке уже более года и стоит заметно дешевле.

«Учитывая более высокие рабочие частоты, увеличенное количество вычислительных блоков, на 40% увеличенную пропускную способность памяти, мы ожидали большего прироста производительности», — сказано в отчёте компании.

Учитывая сказанное выше, аналитики ожидают медленного внедрения видеокарт на базе новых графических процессоров, а также не ожидает «большого роста» от игрового подразделения NVIDIA в течение следующих двух кварталов.

Всё это привело к тому, что стоимость акций NVIDIA заметно снизилась. Если на момент закрытия торгов в среду они торговались по цене $271,98 за акцию, то на момент открытия торгов в четверг 20 сентября их цена снизилась до $264,10. На момент закрытия торгов в четверг стоимость акций NVIDIA снова немного увеличилась – до $266,28. Но этот показатель всё же оказался на 2,1% ниже, чем на момент закрытия торгов в предыдущий день.

Вместе с тем, даже в учётом своего анализа ситуации, в Morgan Stanley ожидают постепенного увеличения стоимости акций NVIDIA вплоть до уровня $273 в долгосрочной перспективе.

Источник: techpowerup