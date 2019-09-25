После речи Трампа на Генассамблее ООН рыночная капитализация большой пятерки технологических компаний FAANG обрушилась на $56 млрд

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24 сентября президент США Дональд Трамп выступил с речью на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. За время каденции это уже третье большое выступление Трампа в Организации объединенных наций. Примечательно, что после его выступления крупнейшие мировые технологические компании, входящие в большую пятерку FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google) потеряли миллиарды долларов рыночной капитализации. Если точнее, суммарная рыночная капитализация группы FAANG сократилась на внушительные $56 млрд, сообщает Bloomberg.

Акции вышеупомянутых компаний обрушились после того, как Трамп выразил свое недовольство ростом популярности и влияния крупных интернет-сервисов и социальных сетей. В этом сообщении некоторые крупные инвесторы увидели явный сигнал, что IT-отрасль вскоре может подвергнуться дополнительным проверкам со стороны федеральных антимонопольных регуляторов.

Собственно говоря, еще в июне Wall Street Journal сообщило, что Федеральной торговой комиссией США (FTC) поручили провести антимонопольные расследования деятельности Facebook и Amazon, а Министерство юстиции США нацелилось на Google. В Facebook, отчитываясь за второй квартала 2019 года, подтвердили факт возбуждения нового антимонопольного дела. Так что эти опасения инвесторов вполне обоснованные.

«Это напоминание о новой потенциальной угрозе, которой не было ранее, и вам необходимо принимать его во внимания, оценивая [инвестиционную привлекательность] компанию» — сказал в комментарии источнику Том Эссе, бывший трейдер Merrill Lynch, основавший «The Sevens Report». — «Президент убежден, что социальные медиакомпании чрезвычайно влиятельны и не особо довольны его политическим курсом или, возможно, его видением».

В своем обращении, где в числе прочего был затронут вопрос напряженности в торговых отношениях США с Китаем, Трамп сказал, что социальные медиа приобретают «огромную власть» и что «свободное общество не может позволить технологическим гигантам глушить голоса простых людей».

Сразу после этого акции Facebook и Amazon упали в цене более чем на 2,5% до самой низкой отметки с августа, акции Netflix подешевели на 4,4, а Microsoft — на 1,5%. Фондовый индекс Nasdaq Composite, рассчитывающийся по котировкам высокотехнологичных компаний, сократился на 1,7%.

Отметим, что Трамп уже не впервые таким образом вредит технологическим компаниям. В 2017 году он одним твитом обрушил рыночную стоимость Amazon на $5,7 млрд.

Источник: Bloomberg