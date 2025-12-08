Посморела на холодильник Samsung и попала в больницу - реклама на дисплее вызвала приступ шизофрении

Женщину с шизофренией госпитализировали после того, как она увидела рекламу на «умном» холодильнике Samsung. В посте на Reddit рассказывается, что на его экране появилась реклама с текстом, который она восприняла как обращенный лично к ней.

Запись на британском Reddit вызвала ажиотаж и стал горячей темой. Семья Кэрол — так зовут пострадавшую — заявила, что рекламное сообщение на холодильнике Samsung привело к госпитализации их родственницы во время психотического эпизода. Пост описывает, как женщина с шизофренией убедилась, что с ней кто-то общается через экран холодильника после того, как увидела сообщение «Нам жаль, что мы расстроили тебя, Кэрол».

По словам ее сестры/брата, она была уверена, что сообщение адресовано именно ей. Инцидент, как пишет родственник, вызвал у нее настолько сильную паранойю, что она вызвала такси и самостоятельно обратилась за неотложной психиатрической помощью. Лишь через несколько дней семья выяснила, что сообщение на самом деле было частью рекламного ролика нового шоу Apple TV+ (Pluribus), которое автоматически воспроизводилось на экране Family Hub холодильника.

Родственник описал, насколько жутко было наткнуться в интернете на эту рекламу и сразу узнать сообщение. После того как он прислал Кэрол скриншот для подтверждения, она ответила, что это именно тот текст, который она видела. Это открытие сразу вызвало у семьи вопрос: почему бытовая техника вообще должна показывать эмоционально окрашенную рекламу — да еще и без какого-либо объяснения, что это реклама?

Пост собрал сотни комментариев. Большинство из них были сочувственными, часть — резко критическими в адрес Samsung и современных практик, связанных со «смарт»-устройствами. Некоторые советовали подать жалобу в британское Управление по стандартам рекламы (ASA). Другие добавляли, что хотя отдельные рекламные сообщения можно выключить, реклама в интимной домашней среде не должна содержать формулировок, которые легко спутать с личными обращениями.

Для семьи Кэрол эта реклама стала не просто раздражителем. Инцидент поднял очень важный вопрос: где проходит граница между «удобной подключенностью» и навязчивой рекламой — и кто в конце концов платит цену, когда эта граница перейдена? Кстати, это не первый случай с Samsung, связанный с медицинскими проблемами — так, из-за неисправного аккумулятора владелец «умного» кольца Samsung Galaxy Ring чуть не потерял палец, а другой владелец не смог набрать экстренный номер на своем Samsung — и это даже стоило ему жизни.

