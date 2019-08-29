Впервые за пять лет AMD обогнала NVIDIA по поставкам GPU

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Аналитики Jon Peddie Research опубликовали отчет, касающийся рынка графических процессоров для ПК по итогам второго квартала 2019 года. И он указывает, что впервые за пять лет AMD отгрузила на мировой рынок больше GPU, чем ее извечный конкурент NVIDIA.

«Красные», как можно видеть на графике, смогли нарастить поставки GPU по сравнению с предыдущим кварталом на целых 9,85%, тогда как «зеленые» и «синие» показали спад на 1,44% и 0,04% соответственно.

В последний раз AMD лидировала по поставках графических процессоров во времена, когда Radeon R9 290X была самой быстрой игровой видеокартой, а NVIDIA еще не выпустила свой самый производительный GPU на архитектуре Maxwell. NVIDIA является лидером на рынке с момента выпуска графических процессоров GeForce 900 Series на основе Maxwell, но, похоже, AMD наконец-то удалось перехватить лидерство.

Самое время напомнить, что данные JPR включают как дискретные, так и интегрированные GPU. То есть, APU со встроенными GPU, которые AMD поставляет для игровых консолей и мобильных ПК тоже учитываются.

Эксперты JPR отмечают, что для второго квартала характерно сезонное снижение продаж. Но по итогам второго квартала 2019 года рынок вырос на 0,6% в квартальном выражении и превысил среднее значение за 10 лет, равное -2%. Хотя это все равно ниже исторического максимума в 0,9% за 10 лет.

Всего за отчетный период в мире было отгружено 76,7 млн единиц GPU. Это на 8,93 млн единиц меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Если же отдельно выделить поставки видеокарт в виде самостоятельных плат (AIB, add-in-board), то в квартальном выражении они сократились на 16,62%.

Среди интересных данных, содержащихся в отчете, можно выделить следующие: рынок ПК вырос в квартальном выражении на 9,25%, а в годовом — на 3,07%, при этом дискретные GPU были в 26,95% всех ПК, отгруженных в течение квартала, что на 1,99% ниже результата первого квартала 2019 года.

Источник: Jon Peddie Research и tomshardware