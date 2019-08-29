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Впервые за пять лет AMD обогнала NVIDIA по поставкам GPU

Впервые за пять лет AMD обогнала NVIDIA по поставкам GPU

Впервые за пять лет AMD обогнала NVIDIA по поставкам GPU


Аналитики Jon Peddie Research опубликовали отчет, касающийся рынка графических процессоров для ПК по итогам второго квартала 2019 года. И он указывает, что впервые за пять лет AMD отгрузила на мировой рынок больше GPU, чем ее извечный конкурент NVIDIA.

«Красные», как можно видеть на графике, смогли нарастить поставки GPU по сравнению с предыдущим кварталом на целых 9,85%, тогда как «зеленые» и «синие» показали спад на 1,44% и 0,04% соответственно.

В последний раз AMD лидировала по поставках графических процессоров во времена, когда Radeon R9 290X была самой быстрой игровой видеокартой, а NVIDIA еще не выпустила свой самый производительный GPU на архитектуре Maxwell. NVIDIA является лидером на рынке с момента выпуска графических процессоров GeForce 900 Series на основе Maxwell, но, похоже, AMD наконец-то удалось перехватить лидерство.

Самое время напомнить, что данные JPR включают как дискретные, так и интегрированные GPU. То есть, APU со встроенными GPU, которые AMD поставляет для игровых консолей и мобильных ПК тоже учитываются.

Эксперты JPR отмечают, что для второго квартала характерно сезонное снижение продаж. Но по итогам второго квартала 2019 года рынок вырос на 0,6% в квартальном выражении и превысил среднее значение за 10 лет, равное -2%. Хотя это все равно ниже исторического максимума в 0,9% за 10 лет.

Всего за отчетный период в мире было отгружено 76,7 млн единиц GPU. Это на 8,93 млн единиц меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Если же отдельно выделить поставки видеокарт в виде самостоятельных плат (AIB, add-in-board), то в квартальном выражении они сократились на 16,62%.

Среди интересных данных, содержащихся в отчете, можно выделить следующие: рынок ПК вырос в квартальном выражении на 9,25%, а в годовом — на 3,07%, при этом дискретные GPU были в 26,95% всех ПК, отгруженных в течение квартала, что на 1,99% ниже результата первого квартала 2019 года.

Источник: Jon Peddie Research и tomshardware

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