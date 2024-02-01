Новости Устройства 01.02.2024 в 11:04 comment views icon

Поставки iPhone сократятся на 15% в 2024 году, — Мин-Чи Куо

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Поставки iPhone сократятся на 15% в 2024 году, — Мин-Чи Куо

В этом году Apple может отличиться «самым значительным спадом» среди основных мировых брендов мобильных телефонов.

Аналитик компании TF International Мин-Чи Куо исследовал цепочки поставок Apple и утверждает что компания не слишком оптимистично настроена на поставки своих iPhone в 2024 году — настолько, что сократила объем поставок полупроводниковых компонентов на 200 млн единиц (на 15% меньше, чем в прошлом году).

По словам Куо, Apple рассчитывает на снижение поставок iPhone 15 и будущих моделей iPhone 16 на 10-15% по сравнению с поставками в 2023 году.

Так же компания сталкивается с падением продаж в Китае, где еженедельные поставки iPhone сократились на 30-40% по сравнению с прошлым годом. По словам аналитика, сложные телефоны и генеративные функции ИИ — ключевые преимущества для премиальных китайских пользователей, однако Apple пока не предлагает чего-то подобного, и это — серьезный недостаток.

(Следует упомянуть также возвращение Huawei й запрет использования устройств Apple в китайских государственных учреждениях и органах местного самоуправления).

Куо считает, что Apple вряд ли внесет серьезные изменения в дизайн или функциональность (в том, что касается ИИ) своих iPhone до 2025 года, что, вероятно, спровоцирует дальнейшее падение.

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