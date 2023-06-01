Поставки видеокарт в прошлом квартале обвалились на 43%, доля NVIDIA продолжает расти — Jon Peddie Research

В первом квартале этого года поставки видеокарт для ПК составили 54,8 млн штук. Это не так много – падение по сравнению с аналогичным периодом год назад составило 43%. По сравнению с прошлым кварталом GPU продано на 14% меньше. По данным Jon Peddie Research, это значительно ниже среднего квартального показателя за 10 лет, составляющего 6,1%.

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Поставки графических решений для настольных ПК упали на 40% по сравнению с прошлым годом, а GPU для ноутбуков сократились на 45%. Дискретных видеокарт для настольных ПК отправлено меньше на 12,6% по сравнению с прошлым кварталом.

Intel столкнулась с самым большим квартальным снижением – на 17,5%. Поставки AMD сократились на 7,8% за квартал, в то время как отгрузка NVIDIA снизились лишь на 4,1%. Что касается доли рынка, Intel потеряла 2,9%, AMD получила +0,9%, а часть NVIDIA увеличилась на 1,96%.

Рынок процессоров для ПК упал на 15,6% по сравнению с прошлым кварталом и на 38,8% по сравнению с первым кварталом 2022 года. Рынок планшетов не изменился по сравнению с предыдущим кварталом.

Поставщики считают, что они, наконец, избавились от избыточных запасов – нормальная сезонность должна возобладать во второй половине или самое позднее к концу года. NVIDIA лучше всех справилась с ликвидацией запасов. Прогнозируется продолжение падения рінка во втором квартале и небольшой рост в Q3 и Q4.