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Трейлер «Миссия невыполнима 7: Расплата за смерть. Часть первая» раскрыл возвращение героя самого первого фильма

Трейлер «Миссия невыполнима 7: Расплата за смерть. Часть первая» раскрыл возвращение героя самого первого фильма

Агент Итан Хант возвращается в фильме «Миссия невыполнима 7: Расплата за смерть. Часть первая». Двухсерийный финал шпионской саги с Томом Крузом получил полноценный трейлер.

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Шестая часть франшизы принесла огромные кассовые сборы, собрав почти $800 млн, и после выхода «Миссия невыполнима: Фоллаут» студия объявила, что седьмой и восьмой фильмы будут сниматься один за другим, но пандемия нарушила планы.

Режиссер Кристофер МакКуорри возвращается, чтобы снять оба фильма, первый из которых получил официальное название «Расплата за смерть. Часть первая». В дополнение к вернувшемуся актерскому составу, в который входят Круз, Винг Рэймс, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон и Ванесса Кирби, к франшизе присоединились несколько новых лиц. Предполагается, что значительную роль в фильме сыграет Хейли Этвелл, а также Пом Клементьефф, Роб Делани, Кэри Элвес и Индира Варма. Кроме того, Генри Черни возвращается в роли Юджина Киттриджа, бывшего директора IMF, которого никто не видел с самой первой части.

Одна из интригующих вещей в трейлере — это монолог Киттриджа в начале видео. В типичной манере вышестоящее начальство утверждает, что Итан Хант должен уйти в отставку, но это звучит, как будто персонаж Черни враг, а не союзник. Поскольку это первый трейлер, он может быть обманкой и не раскрывать основные детали сюжета.

И, естественно, в трейлере не обошлось без ярких кадров предстоящего фильма – от подводных взрывов до погони посреди песчаной бури. Итан и команда снова будут бороться за спасение мира. Наконец, видео дает представление о том, кто может быть главным злодеем, которого играет Эсай Моралес.

Премьера фильма запланирована на 14 июля 2023 года.


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