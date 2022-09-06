«Топ Ган: Мэверик» заработал в США $700 млн и стал пятым самым кассовым фильмом в истории американского проката

«Топ Ган: Мэверик» / Top Gun: Maverick продолжает собирать кассу и бить рекорды — после цифрового релиза сиквел культового боевика с Томом Крузом отличился еще несколькими достижениями и поднялся еще на одну строчку рейтинга самых кассовых фильмов в истории американского проката.

Так, как сообщает Variety, на 15-й неделе проката фильм Джозефа Косински вновь возглавил прокат в США, обойдя расширенную версию блокбастера Sony и Marvel «Человек-паук: Нет пути домой» — за праздничные выходные он заработал дополнительные $7,9 млн, в то время как общая касса в домашнем прокате достигла $701 млн. Благодаря этому Мэверик обошел «Черную пантеру» ($700,4 млн) и занял пятое место рейтинга самых кассовых фильмов в истории проката США.

В преддверии Top Gun: Maverick стал самым успешным цифровым релизом в США за первую неделю. Еще одно весомое достижение Мэверик — это единственный фильм, возглавлявший домашний прокат как в День памяти, так и в День труда. Но хватит ли этого импульса, чтобы превзойти результат «Аватара» Джеймса Кэмерона ($760 млн) и стать четвертым кассовым фильмом в прокате Северной Америки? Пока это представляется весьма маловероятным, особенно с учетом возвращения в прокат оригинального фильма о Пандоре с 23 сентября перед предстоящим релизом продолжения с подзаголовком «Путь воды» в декабре.

Первая пятерка самых кассовых фильмов в истории проката США (без учета инфляции) выглядит так:

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«Звездные войны: Пробуждение Силы» — $936,66 млн

«Мстители: Завершение» — $858,37 млн

«Человек-паук: Нет пути домой» — $812,39 млн

« Аватар » — $760,5 млн

« Топ Ган: Мэверик » — $701 млн

По всему миру «Топ Ган: Мэверик» в общей сложности собрал около $1,44 млрд — сейчас блокбастер с Крузом занимает 12-е место в рейтинге самых кассовых фильмов в мире и есть большие шансы, что он вот-вот обойдет «Ледяное сердце 2» ($1,45 млрд). В Украине Мэверик вышел 2 июня и, несмотря на ограниченный прокат, собрал более $500 тыс.

Бонус — видеообращение Тома Круза к зрителям, которое 60-летний актер записал прямо с самолета во время съемки восьмого фильма серии «Миссия невыполнима». Его на днях выложили в соцсетях, после чего видео моментально стало вирусным.

‼️MISSION IMPOSSIBLE DEAD RECKONING CINEMACON FOOTAGE‼️ pic.twitter.com/kaHV1unlAE — mar (@icemavs) September 4, 2022