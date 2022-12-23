Автопилот Tesla обвиняют в масштабном ДТП с участием 8 автомобилей в Калифорнии: 9 человек травмированы, среди них ребенок

Водитель Tesla обвиняет программное обеспечение Full Self-Driving в том, что оно стало причиной аварии с участием восьми автомобилей в тоннеле на острове Йерба-Буэна в Калифорнии 7 декабря.

Калифорнийский дорожный патруль (CHP) просмотрел видео с тоннелей и обнаружил, что Tesla перешла на другую полосу, резко снизив скорость с 88 км/ч до 32 км/ч, в результате чего автомобили, которые ехали позади нее, врезались друг в друга. Водитель говорит, что программное обеспечение Full Self-Driving якобы вышло из строя и привело к внезапному замедлению.

В результате инцидента девять человек получили легкие травмы, в том числе и один ребенок, который был госпитализирован.

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В отчете CHP заявлено, что они не могут подтвердить, что FSD работало во время ДТП.

Инцидент сейчас расследует Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) вместе с другими смертельными авариями в Калифорнии и Флориде и еще одной в Юте, в которой погиб мотоциклист.

Все эти ДТП связывают с расширенной системой помощи водителю (ADAS), автопилотом Tesla или программным пакетом автопроизводителя за $15 000 для полностью автономного вождения (FSD). Первая зарегистрированная авария, вероятно, возникшая из-за FSD, произошла в прошлом году с участием автомобиля модели Y.

Ранее в этом году NHTSA предоставила отчет об авариях с участием транспортных средств с ADAS, где Tesla возглавила список. Компания заявила, что ответственность за безопасную эксплуатацию транспортного средства, работающего на автопилоте или полностью самостоятельном вождении, ложится на водителя, но критики говорят, что Tesla сама преувеличивает возможности их функций.

В сентябре владельцы автомобилей Tesla подали коллективный иск против автопроизводителя из-за «введения общественности в заблуждение касаемо технологии автопилота и функции полностью самостоятельного вождения (FSD)». Позже компания подала ходатайство об отклонении иска, так как считает, что «неспособность реализовать долгосрочную желаемую цель не является мошенничеством». В декабре суд США обязал Tesla за свой счет модернизировать клиенту автомобиль из-за «обманчивой рекламы» полноценного автопилота.

Недавно ютубер Маркес Браунли протестировал Tesla FSD и оценил его возможности. Во время поездки по Нью-Джерси, двигаясь по скоростным автомагистралям и дорогам в черте города, Маркес пытался не вмешиваться в управление и все же в нескольких эпизодах система не справилась.

Источник: The Verge