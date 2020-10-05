Появились детальные характеристики процессоров Intel Tiger Lake-H, Alder Lake-S и Alder Lake-P





В интернете опубликованы эксклюзивные сведения о грядущих мобильных процессорах Intel Tiger Lake-H, Alder Lake-S и Alder Lake-P. Источниками этих сведений являются OEM-партнёры, однако отмечается, что информация может быть не совсем точной. Автор публикации не уточнил, насколько свежей является информация.

По данным источника, процессоры серии Intel Tiger Lake-H будут представлены в двух версиях с различным значением показателя TDP: 35 Вт и 45 Вт. Предполагается, что версии с TDP 45 Вт получат по 8 вычислительных ядер и 32 исполнительных блока GPU. Сегментация чипов с TDP 35 и 45 Вт, соответствует подходу AMD с сериями Ryzen 4000H (45 Вт) и Ryzen 4000HS (35 Вт). Эта серия процессоров основана на архитектуре CPU Willow Cove и графической архитектуре Xe LP. Производство чипов предусмотрено по нормам 10-нанометрового технологического процесса. Как ожидается, графическая подсистема процессоров Intel Tiger Lake-H будет способна декодировать 8K HDR контент с частотой 60 кадров в секунду. Процессоры могут поддерживать до 128 ГБ ОЗУ DDR4-3200, до 20 линий PCIe 4.0 и до 24 линий PCIe 3.0.

Процессоры Intel серий Alder Lake-P и Alder Lake-S получат гибридную технологию компоновки вычислительных ядер. При этом «большие» ядра будут основаны на архитектуре Golden Cove (GLC), а малые ядра – на архитектуре Gracemont (GRT). Такой подход позволят создавать большое количество моделей с различной конфигурацией ядер. Согласно имеющейся информации, топовые версии серии Intel Alder Lake-S получат 16 вычислительных ядер (8 GRT + 8 GLC). Серия Alder Lake-P в максимальной конфигурации будет довольствоваться 6 «большими» ядрами и 8 «малыми ядрами». В обеих линейках ядра Golden Cove получат поддержку многопоточности. Также сообщается, что в серии Alder Lake-S в исполнении BGA для мобильного сегмента будут доступны чипы с показателем TDP до 65 Вт.

Графическая подсистема Intel Alder Lake-P на базе архитектуры Xe-LP может включать до 96 исполнительных блоков, в то время как для линейки Alder Lake-S предусмотрено использование 32 исполнительных блоков. При этом архитектура Xe-LP с кодовым названием DG2 обеспечит поддержку Intel Gaussian и акселератора задач ИИ Neural Accelerator 3.0 (GNA 3.0). Процессоры Alder Lake первыми получат поддержку оперативной памяти стандарта DDR5: до 128 ГБ DDR5-4400 в настольном сегменте для Alder Lake-S и до 64 ГБ для Alder Lake-P. Более подробные сведения по каждой серии грядущих процессоров представлены в следующей таблице.

Источник: videocardz