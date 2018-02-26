Появились качественные изображения смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Plus

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Сегодня мы узнали, что Xiaomi анонсирует обновленный безрамочный смартфон Mi Mix 2S с SoC Snapdragon 845 27 марта. То есть, Xiaomi Mi Mix 2S будет представлен в один день с новым флагманским смартфоном Huawei имиджевой серии P. В недавнем тизере Huawei подтвердила главную особенность грядущей новинки, а также развеяла все сомнения касательно ее названия. Между тем, инсайдер под ником @ichangezone, который часто публикует достоверную информацию о новинках Huawei, опубликовал качественные изображения моделей Huawei P20 и Huawei P20 Plus.

Изображения демонстрируют лицевую часть новинок, в очередной раз подтверждая вырез в верхней части дисплея устройства – такой же вырез, как у экрана iPhone X. В этом месте располагаются фронтальная камера, датчик приближенности и вырез громкоговорителя. Единственное отличие между моделями с этого ракурса – физическая кнопка Home, которая есть у обычной модели, но отсутствует у Huawei P20 Plus.

Таким образом, у Huawei P20, вероятно, сканер отпечатков пальцев будет встроен в кнопку Home на передней панели, а Huawei P20 Plus расположится либо под поверхностью экрана, либо в кнопке питания.

Отметим, что старшая модель линейки, если верить предыдущим утечкам, должна первой на рынке получить камеру, состоящую из трех фотомодулей (12Мп+16Мп+16Мп).

Источник: Gizmochina